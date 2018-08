Nokia 7 Plus review: un mid-ranger bun cu mici neajunsuri

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nokia 6.1 despre care v-am povestit aici si care mi-a lasat o impresie buna mi-a deschis apetitul in a ma juca si cu alte telefoane din gama celor de la Nokia. Astfel, alaturi de mine la Untold si prin muntii Calimani l-am purtat pe fratele mai mare Nokia 7 Plus.

Cuprins review

Specificatii

Design si ambalaj

Sistem de operare, aplicatii, utilizare, performante

Ecran si difuzor

Camera foto

Autonomie baterie

Pret, disponibilitate, puncte PRO si CONTRA

Specificatii

Nokia 7 Plus este un mid-ranger si nu ar trebui sa intampine dificultati nici in task-uri complexe datorita specificatiilor bune.

Ecran: 6 inch cu rezolutie 1080 x 2160 pixels (~403 ppi) cu aspect 18:9 – 77.2% screen-to-body ratio

Procesor: Qualcomm Snapdragon 660 ( octa-core 4 x 2.2Ghz Cortex A53 & 4 x 1.84Ghz)

GPU: Andreno 512

RAM: 4 GB

Memorie interna: 64 GB

Camera: pe spate sistem camere dual 12 MP, f/1.8, 25mm, 1.4µm, dual pixel PDAF plus 13 MP, f/2.6, 1.0µm, 2x optical zoom, AF, frontal 16 MP, f/2.0, 1.0µm

Baterie: 3800 mAh

Sistem de operare: Android 8.1.0

Altele: Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 5.0, senzor de amprenta, USB Type C

Design si ambalaj

Ambalaj. Cutia pastreaza acelasi sablon ca si in cazul lui Nokia 6.1, telefonul si specificatiile fiind prezentante. In interior avem incarcatorul de priza cu quick-charge, cablul de date, cheita pentru slotul cartelei, o husa transparenta si castile alaturi de telefon. Castile de la 6.1 m-au dezamagit profund intrucat erau fragile si cu un cablu foarte subtire, cele de la 7 Plus sunt mai sanatoase si au o constructie mai buna.

Design. 7 Plus este primul telefon Nokia cu design modern si display 18:9. Privit frontal mi se pare ca aduce a Pixel 2 XL, deci nu are cele mai mici bezels dar nici nu sunt deranjante. Cele doua camere foto de pe spate sunt pozitionate pe mijloc iar sub ele gasim senzorul de amprenta. Pastreaza aceiasi insertie de rama de cupru precum 6.1 si ii ofera si in acest caz un aspect elegant. Constructia este demna de un terminal din clasa premium si sincer nu am de ce sa ma plang. Spatele a fost imbracat intr-un cauciuc subtire care il ajuta la prindere si ofera un sentiment foarte placut la atingere.

Sistem de operare, aplicatii, utilizare si performante

Sistem de operare. Android One este prezent si nu sunt foarte multe lucruri de spus aici care nu se stiu deja. Arata bine, se misca bine si e usor de folosit. Avand in vedere ca Pixel 2 a primit deja Android Pie in varianta Beta, pana la finalul lunii cel mai probabil va ajunge si pe Nokia. Cand am pornit telefonul pentru prima oara si l-am conectat la Wi-fi acesta deja si-a facut 3 actualizari care au avut in total mai bine de 1GB. Android One rules!

Aplicatii si utilizare. Folosit zilnic mai bine de o saptamana, nu am avut nici un fel de experiente neplacute in utilizare. Am folosit Waze, Maps, Untold App, Revolut, Instagram, Facebook, Messenger Lite, Google Photos,etc. Nu am simtit nici o clipa ca telefonul ar fi lent. Nu ma joc deloc pe telefonul mobil, asa ca voi scoate complet din discutie aceasta categorie de aplicatii. Proaspat scos din cutie vine preinstalat doar cu stricul necesar si fara aplicatii enervante sau inutile.

Performante. Un review nu este complet fara niste cifre, cei interesati pot arunca un ochi mai jos.

Ecran, difuzor

Ecran. Ecranul IPS LCD de 6 inch nu va impresiona pe nimeni dar nici nu va dezamagi. Limitarile tehnologiei sunt vizibile in soare puternic – cu luminozitatea data la maxim, am intampinat mici dificultati in a citi texte pe ecranul acestuia – lucru care nu mi s-a intamplat pe ecranul lui 6.1. M-am uitat pe GSMArena la review-ul de la 7 Plus si am vazut exact acelasi rezultat, cu luminozitate la maxim este sub 6.1. Culorile reproduse sunt frumoase si in afara de problema cu luminozitatea, nu am de ce sa ma plang.

Difuzor. Un singur difuzor este prezent in partea de jos a telefonului, de o calitate buna, dar departe de a fi ceva deosebit.

Camera foto si Video

Calitatea pozelor facute cu Nokia 7 Plus in lumina naturala este foarte buna. Camera captureaza suficiente detalii iar culorile sunt naturale, nu saturate. Am ramas placut impresionat de calitatea lor pe timpul zilei, in mostrele de mai jos puteti arunca o privire. Focalizarea nu e la fel de rapida ca cea a unui flagship nici de anul trecut, dar cu putina rabdare scoate niste poze excelente. Optiunea de live bokeh pentru portrete este prezenta si pe camera din fata, nu doar pe cea de pe spate. Software-ul nu delimiteaza mereu bine subiectul, astfel ca marginile pot fi putin dure. Zoom-ul 2x functioneaza atat pentru poze cat si pentru video. In lumina slaba in schimb, este folosit zoom-ul digital. Poate filma pana la 4k la 30 de cadre pe secunda fara a oferi stabilizare, iar pentru 1080p foloseste stabilizare electronica, din pacate tot la 30 de cadre pe secunda. Camera de selfie este una reusita, mult mai buna din punctul meu de vedere decat cea de pe Galaxy S8. Meniul camerei ofera si modul PRO, alaturi de optiuni precum picture in picture si dual.

Poze

Cu zoom 2x

Selfie

Selfie si portret live bokeh

Video

Full HD Untold aici si un 4k aici. Filmulet 4k cu zoom 2x aici si inca un 4k putin noroios aici. Full HD din varf de munte aici.

Autonomia bateriei

Bateria de 3800mAh nu dezamageste, astfel ca folosit zilnic ca si smartphne-ul principal nu a ajuns niciodata pe zero inainte de culcare. Te poti baza pe el cu usurinta daca mergi intr-un citybreak, nu va trebui sa cari o baterie portabila cu tine de teama sa nu ramai fara baterie. Tine lejer o zi.

Pret, disponibilitate, puncte PRO si CONTRA

Nokia 7 Plus se poate achizitiona de la eMag la pretul de 1669 RON sau de la PCGarage la pretul de 1658 RON, iar eu il consider la ora actuala Pixel-ul de buget. Toti cei care si-au dorit un Pixel 2 XL dar au stat departe de el datorita pretului, pot apela linistiti la 7 Plus. Bineinteles ca nu vor avea aceiasi experienta cand vine vorba de camera foto si le va lipsi sunetul stereo, dar pretul sub jumatate cat cel al unui Pixel si experienta similara il fac o alegere excelenta.Recent Nokia 7 Plus a fost desemnat cel mai bun produs al anului, la categoria Consumer Smartphone, in cadrul EISA Awards, organizata de catre Asociatia de Experti in Imagistica si Sunet (EISA).

PRO

Constructie solida si eleganta

Ecran generos

Android One cu update-uri rapide

Vine in varianta DUAL SIM sau SIM + card micro SD

pastreaza jack-ul de casti

autonomia buna a bateriei

USB Type-C

am ramas placut impresionat de camera foto mai ales pe timp de zi

CONTRA