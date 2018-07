Nokia 6.1 review: un smartphone echilibrat de buget

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Timp de o saptamana, mi-am „aruncat” Galaxy S8-ul in sertarul biroului si am folosit ca telefon principal un Nokia 6.1 sau Nokia 6 2018 cum il veti gasi pe internet. Este pentru prima oara cand folosesc un smartphone de la inceputul clasei de mijloc pentru utilizare zilnica, fiind obisnuit doar cu flagship-uri. Haideti sa vedem cum ne-am inteles!

Cuprins review Nokia 6.1

Specificatii

Design si ambalaj

Sistem de operare, aplicatii, utilizare, performante

Ecran si difuzor

Camera foto

Autonomie baterie

Pret, disponibilitate, puncte PRO si CONTRA

Specificatii Nokia 6.1

Nokia 6.1 este un telefon de buget asa ca specificatiile nu vor da pe nimeni pe spate, dar sunt suficient de generoase incat sa faca fata tuturor nevoilor unui utilizator normal.

Ecran: 5.5 inch cu rezolutie 1080 x 1920 pixels (~403 ppi) cu aspect 16:9 – 73.2% screen-to-body ratio

Procesor: Qualcomm Sbapdragon 630 ( octa-core 4 x 2.2Ghz Cortex A53 & 4 x 1.84Ghz)

GPU: Andreno 508

RAM: 3 GB

Memorie interna: 32 GB

Camera: o camera de 16 megapixeli spate cu optica Zeiss PDAF (f/2.0, 27mm si f/2.4 si 52 mm), 8 megapixeli fata f/2.0

Baterie: 3000 mAh

Sistem de operare: Android 8.1.0

Altele: Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 5.0, senzor de amprenta

Design si ambalaj

Ambalaj. Un ambalaj colorat care prezinta telefonul alaturi de specificatii. In cutie gasim cablul de date alaturi de incarcatorul quick-charge pentru priza, cheita pentru sertarul cartelei si a portului USB plus castile. Sincer preferam sa taie putin din pret si sa il lase fara casti – mi se par extrem de fragile si incomode.

Design. Primul contact cu Nokia 6.1 m-a trimis inapoi in timp in perioada lui Galaxy Note 4 – fiind similar ca forma, feeling si constructie. Daca nu va plac telefoanele lunguiete si cautati ceva cu design clasic, 6.1 o sa vi se para perfect. Practic am trecut de la un display cu aspect 18:9 (pe s8) la unul pe care il consideram normal cu ceva timp in urma – 16:9. Rama telefonului este din aluminiu, iar micile insertii de tip cupru ii ofera un aspect elegant. Pana nu am pus mana pe acest Nokia efectiv uitasem cat de practic este un ecran drept comparativ cu unul curbat.

Sistem de operare, aplicatii, utilizare si performante

Sistem de operare. Cea mai buna decizie facuta de Nokia a fost sa integreze programul Android One pe toata gama lor de smartphone-uri. Astfel, Nokia 6.1 vine cu cea mai recenta versiune de Android Oreo si anume 8.1, iar in luna august s-ar putea sa primeasca Android P. Interfata este curata, aerisita – exact asa cum te-ai astepta sa fie pe un telefon din cadrul programului Android One.

Aplicatii. Nu veti intalni aplicatii duplicate. Google Photos este folosit pentru organizare poze, Google Drive pentru urcat fisiere in cloud, Messages pentru SMS-uri. Practic suita de aplicatii Google vine preinstalata pe telefon,dar doar strictul necesar.

Utilizare. Telefonul se misca bine si este fluid. Am folosit aplicatiile pe care le utilizam in mod normal pe S8: Whatsapp, Instagram, Waze, Google Maps, Facebook, Messenger Lite, YouTube si Revolut. Singura aplicatie care a cauzat mici probleme a fost Facebook. In momentul in care doresti sa faci scroll agata si are nevoie de 1 secunda sa isi revina. Nici pe S8 nu merge perfect, asa ca tind sa cred ca nu e doar vina telefonului. Camera foto porneste destul de rapid la dubla apasare a butonului de deblocare, dar a trebuit de doua ori sa o inchid fortat pentru ca nu mai raspundea la comenzi. M-am jucat cu Snapseed pentru a modifica poze si procesarea pozelor nu a durat mai mult de 5 secunde.

Performante. Pentru cei pasionati de cifre, am rulat si niste benchmark-uri in AnTuTu si GeekBench.

Ecran, difuzor

Ecran. Display-ul a ramas acelasi folosit pe modelul de anul trecut si anume un IPS LCD de 5.5 inch. Nu avem nici notch, nici margini curbate – un ecran curat si cu o rezolutie suficienta: full HD. Are o vizibilitate buna si in conditii de soare puternic, iar culorile produse sunt placute.

Difuzor. Daca generatia anterioara de Nokia 6 a avut difuzoare stereo, modelul 2018 a preferat sa ramana la un singur difuzor. Din fericire acesta este suficient de puternic si reda melodiile la o calitate buna si tare. Ii lipseste putin bass.

Camera foto si video

Nu veti impresiona pe nimeni cu pozele facute cu camera de 16mp prezenta pe Nokia 6.1. In conditii de luminozitate buna si cu rabdare puteti scoate niste poze pline de detalii. Impresionant este ca poate filma 4k la 30 de cadre pe secunda, precum si 1080p tot la 30 de cadre. Este disponibil si un mod timelapse si slow motion la o rezolutie de 720×480 la 120 de cadre pe secunda. Filmarile in 4k nu au nici stabilizare optica, nici din software. Camera frontala este buna avand in vedere categoria telefonului.

Meniul camerei

Un meniu simplu, cu comenzi rapide pentru modul de infrumusetare, dual, picture in picture, timer, HDR si blit. Exista si un mod de fotografie Pro.

Poze

Video

Un video 4k aici si unul 1080p aici.

Autonomia baterie

S8-ul trebuia sa il pun la incarcat zilnic in jurul orei 19 pentru ca mai avea cel mult 10% baterie dupa o zi la birou. Nu a fost cazul lui Nokia, nu am fost nevoit sa il pun la incarcat decat in momentul in care m-am pus la somn, bateria descurcandu-se admirabil.

Pret, disponibilitate, puncte PRO si CONTRA

Nokia 6.1 este disponibil la PCGarage la pretul de 1099 RON. Este un telefon care ofera un raport pret/calitate bun si il recomand tuturor celor care au nevoie de un smartphone de buget, echilibrat, pe care sa se poata baza. Este suficient de puternic incat sa ruleze aplicatiile zilnice fara probleme, cu o durata de viata a bateriei peste medie si un sistem de operare curat, care va primi garantat update-uri in urmatorii 2 ani datorita programului Android One.

PRO

Constructie solida

Android One cu update-uri rapide

Vine in varianta DUAL SIM sau SIM + card micro SD

pastreaza jack-ul de casti

bateria tine bine

senzorul de amprenta rapid

USB Type-C

CONTRA