Xiaomi ataca puternic: noi nu vom vinde smartphone-uri premium la preturi mari

Se pare ca Xiaomi lupta din rasputeri sa ia locul intai la numarul de telefoane cu Android vandute. Zilele trecute au lansat Pocophone, un flagship la pret mic, ieri au anuntat ca e posibil sa mai vina unul si au mai anuntat ca nu vor vinde niciodata telefoane la pretui de peste 700 de dolari.

Poate va intrebati: „De ce? Nu vor mai multi bani?”. Se pare ca nu, ei sunt multumiti cu profitul de 5% per dispozitiv, cat zic fac. Iar pretul componentelor este suficient de mic incat sa poata lansa un smartpone premium la pret decent. Nu vor mari preturile decat daca pretul componentelor creste.

In stilul asta, lansand telefoane bune, poate si cu Android One, Xiaomi are sanse reale sa intreaga Huawei si, de ce nu, poate chiar si Samsung pe termen mediu.