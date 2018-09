Samsung Galaxy S8 review dupa 16 luni de utilizare

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Galaxy S8 a fost prezentat in martie 2017 si lansat in aprilie. A fost al doilea smartphone dupa Note 4 caruia i-am facut precomanda si l-am folosit zilnic din data de 20 aprilie 2017 pana acum. Probabil il voi mai folosi cateva luni. Cu totii am auzit/stim/credem/am vazut pe pielea noastra ca device-urile Android devin mai lente in timp, in special cele de la Samsung ar spune multi si pentru ca specialistii vorbesc putin de tot despre device-uri dupa mai bine de 1 an de la lansare, m-am gandit sa va prezint putin cum rezista un flagship Android din 2017, care nu a suferit inca nici un factory reset si a fost purtat fara husa si folie pe ecran.

Cuprins

Specificatii

Design,constructie si rezistenta

Sistem de operare, aplicatii, utilizare, performante

Ecran si difuzor

Camera foto si video

Autonomie baterie

Pret, disponibilitate, puncte PRO si CONTRA

Alternative de luat in considerare

Specificatii

Ecran: 5.8 inch super AMOLED cu rezolutie 1440x 2960pixels (~570ppi) cu aspect 18.5:9 – 83.6% screen-to-body ratio

Procesor: Exynos 8895 ( octa-core 4 x 2.3Ghz Mongoose M2 & 4 x 1.7Ghz A53 Cortex)

GPU: Mali-G71 MP20

RAM: 4 GB

Memorie interna: 64 GB plus slot card SD

Camera: pe spate 12 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.5″, 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF, pe fata 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6″, 1.22µm, AF

Baterie: 3000 mAh

Sistem de operare: Android 8.1.0

Altele: Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 5.0, senzor de amprenta, USB Type C, Samsung DeX

Design, constructie si rezistenta

La fel cum va spunea si Darius in review-ul lui S8+ anul trecut, S8 a ramas un telefon frumos si elegant si pentru 2018. Este alunecos, a suferit cateva trante, dar nimic serios. Atat pe partea frontala cat si pe spate telefonul este destul de afectat de zgarieturi superficiale incat de multe ori s-a trezit tavalit in buzunar printre chei. Sticla de la camera foto este intacta. Spatele este un magnet de amprente si e practic imposibil sa il pastrezi curat.

Incovenientele inca din ziua 1 au fost pozitia senzorului de amprenta si butonul Bixby care a primit disable si a ramas ca un buton fara functionalitate prezent pe marginea telefonului. Legat de senzorul de amprenta, a devenit usor si natural sa il folosesc dupa cateva zile, fara a atinge sticla de la camera foto des. Ce regret acum este ca nu am luat varianta Plus, simt lipsa ecranului mai mare. Probabil cu senzorul de amprenta as fi avut probleme serioase pe versiunea respectiva.

Sistem de operare,aplicatii, utilizare, perfomante

Sistem de operare,aplicatii,utilizare. S8 a fost lansat cu Android 7.0 si interfata Samsung Experience 8.1 si a primit o actualizare majora: Android 8.0 cu Samsung Experience 9, plus mai multe actualizari de securitate- momentan nivelul este la 1 August 2018. Probabil va primi pe la mijlocul anului viitor Android Pie. Inca de la bun inceput am dat disable si am ascuns unele aplicatii Samsung pe care nu aveam de gand sa le folosesc, precum Bixby. Pe langa acestea nu am folosit niciodata si nu am fost nici macar curios de iris scanner.

Nu are sens sa spun ca telefonul se misca la fel ca in prima zi, caci nu o face, dar nici nu agata des. Cele mai multe probleme le-am avut cu Facebook Messenger, care se stie ca nu e cea mai stabila aplicatie: se bloca, mergea in reluare, agata. Am inlocuit-o de cateva luni cu Messenger Lite si problemele au disparut. A doua pe lista a fost Instagram, care de multe ori cand o deschideam pentru prima oara, refuza sa se deschida si trebuia inchisa fortat din manager si apoi se deschidea corect. In afara de cele doua cazuri concrete, cam odata la doua saptamani mai primeam mesaje de avertisment prin care eram anuntat ca un anumit proces a incetat sa functioneze corect si trebuie repornit, cel mai frecvent Gallery.

Interfata Samsung de pe S8 a fost destul de diferita fata de ce eram obisnuit pe Note 4 plus bogata in customizari si caracteristici. Totusi, 1 an alaturi de ea mi-a fost suficient asa ca am inceput sa folosesc NovaLauncher pentru a-l aduce la o experienta Android mai pura si a-i modifica vitezele de animatie.

Performante. Rezultatele din Geekbench si Antutu mai jos:

Ecran si difuzor

Ecran. Nu are cum sa nu iti placa ecranul unui flagship Samsung. Culorile, unghiurile de vizibilitate, luminozitatea si rezolutiile inalte au dovedit an de an ca cei de la Samsung sunt lideri. Ce am observat de vreo 2 luni este screen burn-in. Pe fundal alb se observa cum au „ramas” unele meniuri de la aplicatii. Nu este grav si se observa doar daca te uiti foarte atent: pe Note 4 am avut acelasi fenomen dupa mai bine de 2 ani si 4 luni de utilizare si mult mai agresiv. Pe S8 daca nu ma uit atent nu il observ. Analizand ecranul am observat ca si butoanele de meniu si-au lasat amprenta.

Difuzor. Prea multe nu sunt de spus aici. Este un difuzor ok, nu impresioneaza cu nimic dar nici nu dezamageste. Nu l-am folosit la ascultat muzica pentru ca in deplasare folosesc o boxa prin bluetooth, iar daca urmaream ceva pe YouTube nu eram nevoit sa dau tare volumul ca sa ascult.

Camera foto si video

Camera foto. Unul din principalele motive pentru care am cumparat S8 a fost camera foto. Cea de pe Note 4 a fost una reusita si vazusem ce poze bune face cea de pe S7, implicit cea de pe S8 trebuia sa fie superioara. In urma cu 3 ani cei de la Samsung erau cam singurii care le tineau frau celor de la Apple cand venea vorba de camere foto. Acum insa situatia s-a schimbat si imi aduc aminte cat de proasta era camera de pe Nexus 5 si cat de buna era cea de pe Pixel, ca sa nu mai zic de Pixel 2 si telefoane cu trei senzori foto pe spate, etc.

Camera de pe S8 nu este deloc una de neglijat nici in 2018 si este mai buna decat cea de pe midrange-urile din anul curent. Am fost impresionat de pozele pe timp de noapte si de calitatea unor poze facute in miscare. De multe ori cand mergeam cu masina de teren pe drumuri forestiere ma trezeam cu mana pe geam facand poze sau filmand. Acestea ieseau foarte bine chit ca eu dansam din toate incheieturile pe drumurile respective. Aproape orice poza facuta cu el iasa bine, nu trebuie sa te chinui. Samsung a pastrat traditia si majoritatea culorilor reproduse sunt saturate – pe mine nu m-a deranjat acest aspect intrucat imi plac culorile vii.

Camera de selfie-uri in schimb e o relatie love-hate. Modul beautification de la Samsung (care face pielea fina ca fundul unui bebelus in mai toate pozele) desi e pus pe minim, tot se aplica. In anumite conditii de lumina se pot obtine niste selfie-uri foarte detaliate, in timp ce in alte cazuri unde te-ai astepta sa iasa un selfie reusit m-am trezit cu niste poze inutilizabile. Filmuletele facute cu S8 sunt clare si detaliate, iar stabilizatorul face o treaba excelenta. Las mai jos link-uri ca sa va puteti forma o parere.

Selfie

Poze „normale”

Video

Autonomie baterie

Cu Always on display pornit, nu reuseam sa ajung seara acasa cu baterie fara sa il pun putin la incarcat intre timp. Lucrurile au devenit mai drastice in prezent, cand la ora 18:00 ajung acasa cu baterie maxim 20-25%, care nu mai rezista pana la ora 22:00. Nu am nici bluetooth-ul, nici GPS-ul pornite pe telefon, doar datele mobile merg non-stop. Cu ajutorul lui ES File Explorer am descoperit ca, capacitatea bateriei a scazut de la 3000mAh la 2830mAh si a trecut prin 150 de procese de incarcare complete. Aici din nou S8 Plus cu baterie 3500mAh era o decizie mai buna. Intre timp, de dragul articolului am scos always on display si lucrurile s-au imbunatatit suprinzator de bine: ajung acasa si nu trebuie pus la incarcat. Trebuie avut in vedere faptul ca l-am incarcat de multe ori cu orice cablu si incarcator aveam la indemana, care de multe ori nu erau Samsung.

Pret, disponibilitate, puncte PRO si CONTRA plus alternative

In aprilie 2017, S8 putea fi achizitionat contra sumei de 3600 RON. Astazi, la mai bine de 14 luni de la lansare il gasiti la 2400 de lei la eMag, cu 33% mai ieftin. Pe Olx gasiti un terminal sigilat cu garantie Orange incepand de la 1800 RON. Mai merita un S8 acum probabil va intrebati? Eu va raspuns sincer ca la 2400 RON, as considera varianta Plus, care e cu 250 RON mai scumpa si as avea in vedere ecranul mai generos si bateria mai mare. L-as recomanda in locul unui midranger? Da, daca midrangerul respectiv costa vreo 2000 RON.

PRO

design-ul

dimensiunea compacta pentru cine vrea ecran mare vs. corp mic

camera foto si video

rezistent la apa si praf

slot card micro SD

jack 3.5mm

soft bogat si usor de personalizat

always on display

CONTRA

alunecos

durata de viata a bateriei putea fi mai buna

actualizari cu intarziere

Bixby

pozitia senzorului de amprenta nu e cea mai buna

camera de selfie-uri

Alternative de luat in considerare

Cu 520 de euro (aproximativ tot 2400 RON) puteti achizitiona OnePlus 6 direct de pe site-ul oficial sau 2500 RON de pe PCGarage. Vine cu notch, display optic Amoled, o camera foto sensibil mai slabuta, dar cu Snapdragon 845 si 6 GB RAM plus interfata OxygenOS, mai aproape de Android curat.

Un alt flagship lansat anul acesta, Xiaomi Mi 8 poate fi achizitionat la pretul de 2300 de lei de la eMag. Cei de la dxOMark i-au laudat camera foto si este, la fel ca OnePlus 6, dotat cu Snapdragon 845 si 6 GB RAM. Foloseste interfata MIUI care s-ar putea sa nu fie pe placul tuturor si din nou are notch.

Un Xiaomi fara notch este Mi Mix 2s care poate fi achizitionat la 2500 de lei de la eMag. Are aceleasi specificatii ca si Mi 8.