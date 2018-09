Samsung a confirmat primul smartphone pliabil pentru anul acesta

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Samsung a anuntat ca anul acesta va prezenta primul smartphone pliabil sau foldable cum se mai spune in engleza. Anuntul a fost facut in cadrul unui interviu, iar data de lansare/prezentare va fi 7-8 noiembrie in San Francisco.

Atunci va avea loc Samsung Developers Conference 2018 si este un prilej bun de a prezenta un astfel de device. Si ar trebui sa o faca pentru ca au concurenta serioasa care lucreaza din plin ca sa vina cu ceva nou pe piata.