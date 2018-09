Razer Naga Trinity – un mouse pentru toata lumea

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

V-am spus ca am avut un kit Razer la test format din casti, tastatura si mouse. Vi le-am prezentat pe celelalte doua si am lasat la final acest superb exemplar Naga Trinity. Este un mouse conceput pentru a putea fi utilizat in orice joc, confortabil si in acelasi practic.

Naga Trinity este un mouse ergonomic indicat persoanelor cu prindere Palm. Este foarte confortabil, se prinde bine de palma utilizatorului si are cele mai bune materiale. Sesiunile lungi de gaming vor fi o placere si trebuie sa recunosc ca nu m-am simtit niciodata mai bine. Am avut la test cele mai confortabile periferice si nu am simtit o secunda ca obosesc.

Ce-l face pe acest mouse special sunt partile laterale magnetice. Partea stanga unde la orice mouse gasesti butoanele de back si forward este interschimbabila. Standard vine cu cele 2 butoane, insa in pachet gasiti inca 2 fete de schimb cu 12 butoane sau cu 7 butoane.

Asta il face sa fie atat de impresionant si utilizabil in orice joc. Personal nu am folosit cele 7 sau 12 butoane pentru ca nu am nici un joc in care sa le folosesc, deci m-ar deranja enorm intr-o sesiune simpla de CS:GO sau browsing. Asa ca am ales sa utilizez cele 2 butoane clasice.

Este iluminat RGB caci asa este traditia la Razer. Are o rezolutie maxima de 16000DPI, un cablu invelit in protectie si o suprafata mata aderenta care nu face mana sa-ti transpire.

Performantele sunt demne de pretul sau si de statutul pe care il are Razer pe piata. Este rapid, precis, se misca bine pe un gamepad bun si nu a dat nici un rateu. Se simte solid, calitativ, insa mi-as fi dorit sa-i pot regla greutatea. Mi se pare o idee greu.

Softul este cel care te ajuta sa-l configurezi, iar pe spate ai un buton Profile de unde poti schimba, ghici ce, profilul. O sa va las poze cu softul ca sa vedeti cum arata si ce puteti seta.

La interior are un procesor G5 si switch-uri mecanice proprietare Razer. Nu stiu cum se numesc caci pana acum foloseau modele Omron. Masoara 119mm x 74 mm x 43 mm si cantareste 120 de grame.

Razer Niga Trinity este un mouse care merita toata atentia daca te aflii in acest buget. Partile magnetice se aseaza foarte bine la locul lor si nu iti dai seama ca acolo este o alta bucata din mouse. Imbinarile sunt perfecte.

Costa 409 lei la PC Garage si il recomand cu toata caldura.