Nokia 8 Sirocco review: un flagship intarziat

Nokia 8 Sirocco este, la momentul redactarii acestui articol, cel mai puternic smartphone pe care il puteti cumpara sub brandul detinut de finlandezii de la HMD Global – Nokia. Acesta a fost lansat in aprilie 2018 si in cazul in care va intrebati de ce l-am numit flagship intarziat, e destul de simplu: a venit pe piata cu procesorul Snapdragon 835 in timp ce concurenta isi ascutea dintii cu noul 845. Haideti sa nu il judecam doar dupa fisa tehnica si sa il luam bucata cu bucata.

Specificatii

Design si ambalaj

Sistem de operare, aplicatii, utilizare, performante

Ecran si difuzor

Camera foto

Autonomie baterie

Pret, disponibilitate, puncte PRO si CONTRA

Specificatii

Fiind un flagship, specificatiile sunt pe masura si se observa o generozitate atat pe partea memoriei RAM cat si pe partea memoriei ROM.

Ecran: 5.5 inch cu rezolutie 1440x 2560 pixels (~534 ppi) cu aspect 16:9 – 81.1% screen-to-body ratio P-OLED

Procesor: Qualcomm Snapdragon 835( octa-core 4 x 2.5Ghz Kryo & 4 x 1.8Ghz Kryo)

GPU: Andreno 540

RAM: 6 GB

Memorie interna: 128GB

Camera: pe spate sistem camere dual 12 MP, f/1.8, 25mm, 1.4µm, dual pixel PDAF plus 13 MP, f/2.6, 1.0µm, 2x optical zoom, AF, frontal 5 MP, f/2.0, 1.4µm

Baterie: 3260 mAh

Sistem de operare: Android One 8.1.0

Altele: Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 5.0, senzor de amprenta, USB Type C, Wireless charging, Nokia OZO Audio

Design si ambalaj

Ambalaj. Sirocco este al treilea smartphone Nokia care imi trece prin maini intr-un interval de 2 luni si imi place ca, cel putin la telefoanele testate de mine, au pastrat acelasi trend la cutie. Logo-ul Android One, telefonul si specificatiile sunt toate afisate pe un fundal luminos. In cutie gasim castile, adaptor pentru jack 3.5mm ,cheita pentru slotul de cartela, cablul de date impreuna cu alimentatorul pentru priza, o husa de plastic pentru telefon si bineinteles, suspectul de serviciu.

Design. Prins in conflictul dintre generatii, asa pare la prima vedere Sirocco. Acesta pastreaza un aspect traditional pentru display -16:9, dar insista cu marginile curbate pentru un design modern si cu o rama minimalista. Combinatia trecut versus prezent ii ofera un aspect unic, care nu vine fara niste neajunsuri: butonul de volum si cel de deblocare se simt taioase la degete.

Sistem de operare, aplicatii, utilizare si performante

Sistem de operare. La ora actuala, cine vrea o experienta Android stoc pe un flagship are 2 optiuni : Pixel 2 XL sau Sirocco. La cele 2 se mai poate adauga OnePlus 6 cu OxygenOS si cam atat. Android One cu toate update-urile la zi zboara pe Nokia, totul se desfasoara fluid si fara probleme. Singurul lucru care a inceput sa ma deranjeze pe toate telefoanele din programul One este lipsa unei aplicatii de tip Galerie. Personal nu imi place sa fac managementul pozelor din memoria telefonului cu Google Photos.

Aplicatii si utilizare. Singura aplicatie proprietara Nokia de pe telefon este cea pentru camera, restul programelor sunt marca Google. Nu am intalnit nici o aplicatie care sa ii dea batai de cap si nici nu s-a blocat. Hardware-ul generos si sistemul de operare curat isi spun cuvantul.

Performante. Niste numere din Geekbench aici si Antutu aveti mai jos:

Ecran, difuzor

Ecran. Panelul P-OLED de 5.5 inch este un pas in fata binevenit fata de Nokia 7 Plus, dar cum era de asteptat, nu se ridica la nivelul unui AMOLED. Culorile sunt naturale, unghiurile de vizibilitate foarte bune. Mi-ar fi placut ca ecranul sa fi fost mai luminos. Pe GSMArena scrie ca telefonul are Always-On Display ceea ce este fals. Ce are in schimb este Glance view, prezent atat pe Nokia 6.1 cat si pe 7 Plus. Aceasta lumineaza ceasul si notificarile daca exista in momentul in care telefonul este ridicat de pe masa.

Difuzor. Un singur difuzor extrem de puternic tras in jos de calitatea sunetului. Dat la maxim, efectiv il acopera pe cel de la un Galaxy S8, dar este putin deranjant la urechi: toate sunetele sunt cumva ascutite.

Camera foto si Video

Camera foto. Sirocco foloseste pe spate aceiasi senzori foto ca si Nokia 7 Plus. In timp ce 7 Plus este un midranger, Sirocco se doreste a fi un flagship, iar la capitolul camera foto a ramas in urma cu anumite caracteristici. Daca ati citit review-ul pentru 7 Plus ati observat ca am laudat camera foto, care m-a surprins in mod placut, dar vorbeam de cu totul alta categorie de telefoane si la jumatate din pretul lui Sirocco. Nu este o camera foto volatila de genul point & shoot, e nevoie de timp si in modul automat ca sa scoti o poza buna. Pe timp de zi, pozele ies cum te-ai astepta: detaliate si pline de culoare comparabile sau chiar mai reusite decat cu S8, dar pozele facute in lumina slaba lasa de dorit. Nici modul PRO nu o ajuta. Camera de selfie-uri este buna. Mi-a placut ca au integrat Google Lens direct in aplicatia camerei foto.

S8 vs. Sirocco

Alte poze:

Video. Am fost surpirns in momentul in care am cautat optiunea de filmare [email protected] si nu am gasit-o. Da…Sirocco nu stie sa filmeze Full HD la 60 FPS, doar la 30 FPS si 4K tot la 30FPS. Aveti aici un video 4k si aici unul 1080.

Autonomia bateriei

Bateria reprezinta un punct forte pe majoritatea smartphone-urilor produse de Nokia. Astfel, nici Sirocco nu m-a dezamagit. L-am folosit ca pe un telefon personal timp de 5 zile si niciodata nu am fost nevoit sa il pun la incarcat inainte de a ma pune la somn. Indiferent daca ma trezeam la 6 sau la 8 dimineata, pana la ora 22 sau 24 cand ma puneam la somn, telefonul nu trebuia incarcat.

Pret, disponibilitate, puncte PRO si CONTRA

Nokia 8 Sirocco este un telefon solid, dar care este tras in jos datorita pretului de achizitie in mare parte. Daca Nokia 6.1 sau 7 Plus le-am fi recomandat fara nici o ezitare, cu Sirocco trebuie cantarita putin mai mult situatia, iar punctele PRO si CONTRA de mai jos probabil va vor face decizia mai usoara. In mod sigur daca sunteti in cautarea unui telefon cu o camera foto performanta, Sirocco nu se afla pe lista. Daca sunteti in cautarea unei experiente Android pura, rapida si cu update-uri la zi, atunci ar trebui sa fie in top 3 decizii.

PRO

Android One + Snapdragon 835 + 6GB RAM= Love

128 Gb spatiu de stocare

rezistent la apa si praf IP67

wireless charging (Qi)

Quick Charge 4.0

baterie pe care te poti baza

constructie buna

CONTRA