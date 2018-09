Cea mai buna tastatura pe care am avut ocazia sa o testez – Razer HUNTSMAN ELITE

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu o sa vedeti prea des astfel de titluri, insa si cand le vedeti cu siguranta discutam despre un produs interesant. In cazul de fata este vorba de tastatura Razer Huntsman Elite, o tastatura cu switch-uri optice, iluminare RGB, palmest detasabil.

As fi vrut sa va vorbesc pe larg despre aceasta tastatura, insa mi-am dat seama ca nu are rost sa vin cu povesti de adormit copii. Asa ca voi trece direct la subiect si voi prezenta tastatura pe ramuri.

Ambalaj si design

Tastatura vine impachetata intr-o cutie de carton de buna calitate cu toate informatiile la vedere. Experienta de unboxing este una placuta, memorabila, deoarece Razer are grija de fiecare data la detalii.

Dupa ce scoti tastatura din cutie o sa remarci prima data cablul foarte gros. Este unul dintre cele mai groase cabluri pe care le-am intalnit pana acum si o sa dureze ceva pana se va intinde complet.

Baza tastaturii este metalica ceea ce inseamna ca va fi mai rezistenta. Nu are butoane macro inutile (parerea mea) ci doar un Numepad fix. Ce o sa gasesti deasupra acestui Numepad sunt cateva butoane multimedia si un potentiometru de volum.

Palmrest-ul este detasabil si este unul dintre cele mai moi pe care le-am intalnit. Nu stiu cum se va descurca in timp, insa este foarte placut la atingere, confortabil si se ataseaza magnetic la tastatura.

Feeling-ul pe care ti-l ofera la atingere, atunci cand pui degetele pe taste sau cand te asezi cu podul palmei pe palmrest, simti calitatea Razer.

Iluminare

Iluminarea este RGB si fiecare tasta este iluminata independent. Poti sa-ti setezi iluminarea cum vrei tu, cu diferite jocuri de lumini, fiecare tasta iluminata independent, poti face tot ce vrei tu cu sistemul de iluminare. Aproape ca nu exista limite.

Eu mi-am setat fiecare rand de taste cu o alta culoare, iar tastele QWERDFZ cu o alta culoare ca sa le deosebesc in LoL. Softul este putin greoi daca vrei sa-ti personalizeti fiecare tasta, dar te prinzi dupa cateva minute bune pierdute pe acolo.

Pe langa iluminarea tastelor, tastatura are o banda LED ce o inconjoara. Aceasta este ca o silueta si lumineaza discret. Cand se conecteaza si palmrestul-ul atunci o sa lumineze si el.

Povestea switch-urilor

Switch-urile acestei tastaturi sunt cele care transforma aceasta tastatura si o face sa fie cea mai buna din cate am testat eu pana acum. Nu zic ca este cea mai buna tastatura pentru ca nu le-am testat pe toate, dar din experienta mea pot spune ca este de departe cea mai buna care a ajuns pe biroul meu.

In 2014 a inceput productia de switch-uri proprietare Razer, un fel de Cherry MX. Ceea ce a dezvoltat Razer atunci s-a dovedit o solutie buna si fiabila. Insa lucrurile au mai evoluat, iar acum avem primele switch-uri optice.

Aceste switch-uri nu mai folosesc lamele metalice care sa declanseze actionarea unui buton ci un fel de laser. Asta le face mai rapide si mai precise. Tastele sunt iertatoare, iti ofera un sfert din cursa libera ca sa nu le declansezi din greseala, insa daca continui apasarea o sa simti declansarea iar apoi vor mai merge inca putin jos.

Desi in prezentarea de la Razer acestea ar trebui sa aiba o cursa perfect dreapta, in realitate nu este. Asa cum am mentionat mai devreme, cursa tastei se imparte in 3 parti, chiar daca atunci cand o sa apesi nu iti vei da seama la prima vedere de acest lucru deoarece forta de apasare este mica.

Software

Aici nu am decat sa va las niste poze. Soft-ul Razer a trecut printr-o schimbare dar in mare parte este acelasi. Personal mi se pare putin greu de utilizat si dureaza pana te obisnuiesti cu toate functiile si setarile.

De ce o consider cea mai buna tastatura?

In primul rand switch-urile fac diferenta. Sunt foarte rapide si confortabile. Poti sa utilizezi tastatura atat la scris cat si la gaming. Totul decurge natural, o sa simti ca sunt alte switch-uri.

Are cel mai confortabil palmrest pe care l-am intalnit. Mana ta se va simti ca si cum ar sta pe norisori pufosi. Nu o sa ai nici o problema la sesiunile lungi de gaming.

Iluminarea este senzationala. Nu am ce sa zic mai mult.

Nu are butoane inutile care sa te incurce. Este curata si fara elemente ciudate de design. Daca o vezi fara iluminarea activata si fara palmrest o sa zici ca este o tastatura oarecare.

Ce nu mi-a placut, iar acum sunt subiectiv, a fost zgomotul produs de taste. Ma asteptam sa fie silentioasa cand am vazut mecanismul acela interesant. Sper ca pe viitor sa vina cu o solutie mai silent. Mai dorm oameni in casa si nu vreau sa-i trezesc.

Pretul este probabil problema deoarece costa in jur de 1000 de lei. Momentan nu o vad disponibila la eMAG sau PC Garage.