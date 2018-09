Backup-ul Whatsapp de pe Google Drive nu este criptat

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Recent, Google a anuntat ca backup-ul facut conversatiilor si fisierelor media de pe WhatsApp nu va mai ocupa din spatiul Google Drive, ci va fi oferit in mod gratuit. Vestea buna pentru toti cei care vor sa isi pastreze conversatiile si fisierele pentru un timp indelungat a fost urmata de o veste mai putin buna care probabil te va face sa reconsideri decizia. Desi pe telefon conversatiile sunt criptate end-to-end, backup-ul odata urcat in Drive isi pierde aceasta criptare. Acelasi fenomen se aplica si backup-ului Whatsapp tinut in iCloud. Singurul mod prin care puteti pastra private conversatiile de pe WhatsApp ramane backup-ul lor pe telefon.

Media and messages you back up aren’t protected by WhatsApp end-to-end encryption while in Google Drive.

