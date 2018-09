Acer Chromebook 514 a fost lansat

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Acer a lansat ieri noul Chromebook 514 si este pe primul loc in Europa la numarul de vanzari. Chromebook-urile nu sunt tocmai apreciate la noi in tara, insa pe alte meleaguri sunt preferate de utilizatorii casnici.

Noul Chromebook 514 are un ecran Full HD de 14 inch cu panou IPS, rama ingusta de 6mm si o baterie care promite 12 ore de autonomie.

Din comunicatul de presa aflam ca dispune de USB Type C, o camera web cu HDR si va costa 349 de euro. Din alte surse aflam ca are un procesor Intel Core, insa nu stim inca nimic despre stocare, RAM, tipul procesorului etc.