Nissan Leaf 2018 review: o masina electrica aproape perfecta

Continuam seria review-urilor de masini electrice cu noul Nissan Leaf 2018, probabil una dintre cele mai asteptate masini din acest an. Am alergat Leaf-ul timp de un weekend si am ajuns la concluzia din titlu: ca e o masina electrica aproape perfecta, dar sa vedem de ce.

Va reamintim ca am testat recent Renault Zoe 40 (2017), un automobil electric a carui pret, baterie si autonomie sunt destul de asemanatoare cu cele de pe noul Leaf, insa asemanarile se cam opresc aici, de aceea va recomand sa cititi ambele review-uri.

Nissan Leaf 2018 ne-a fost oferit in teste de catre Auto Europa – Timisoara (concesionar Dacia, Renault, Nissan).

Revenind la Nissan Leaf, trebuie sa facem o mica introducere. Primul Nissan Leaf s-a lansat in 2010, bateria cea mai mica avea 24 kWh si oferea 117 KM autonomie. Nissan a continuat sa imbunatateasca masina iar in 2016 varianta cu baterie de 30 kWh putea atinge pana la 172 KM. Cu toate ca datele nu sunt impresionante, Nissan Leaf a ajuns cea mai vanduta masina electrica la nivel mondial, atingand 300.000 de unitati livrate. Aproape 200.000 dintre acestea au ajuns in SUA sau Japonia.

Opt ani mai tarziu Nissan a lansat a doua varianta a lui Leaf, una complet regandita si redesenata, care nu mai seamana deloc cu vechiul model.

Dotari si specificatii

Specificatii. Nissan Leaf 2018 vine cu o singura motorizare si o singura varianta de baterie: 40 KW si un motor de 150 CP. Autonomia reala estimata declarata este undeva in jurul valorii de 300 km.

Dotari. Leaf-ul vine in trei variante de echipare: Acenta, N-Connecta si Tekna, cum deja suntem obisnuiti cu modelele Nissan. Intre variantele de echipare nu exista diferente majore, dar nici preturile nu sunt mult mai mari pe masura ce cresti nivelul de echipare. Acenta pleaca de la 35100 EUR iar Tekna ajunge la 38900 EUR. De cei 3800 Euro primesti urmatoarele, in comparatie cu N-Connecta:

Tapiterie piele crem sau negru

Boxe BOSE premium

Parcare inteligenta automata

Eu am avut Tekna plus o culoare perlata. Insa daca ar fi sa aleg as merge pe N-Connecta, pentru ca m-as putea lipsi de boxele premium si parcarea automata. O sa va spun si de ce. Si ca tot vorbeam de N-Connecta, aceasta pleaca de la 36900 Euro.

In rest, nu cred ca are neaparat sens sa insir toate dotarile, le veti vedea si din poze. Insa pot sa subliniez cateva mai importante:

Pilot automat adaptiv – stie mentinerea benzii de circulatie si plecare/oprire automata in trafic

Volan incalzit

Scaune fata-spate incalzite

Faruri LED

Navigatie cu Android Auto si Apple CarPlay

Aspect interior si exterior

Exterior. Nissan Leaf 2018 este o masina frumoasa. Insa, cel mai important e ca arata ca o masina normala. Pana nu demult, tendinta era ca masinile electrice fie sa arate dubios, poate prea futurist, dar nu neaparat frumos, fie sa reprezinte o varianta modificata a unui model pe combustibil fosil. La Nissan Leaf acest lucru nu se intampla. Masina arata complet diferit fata de orice alta masina din gama Nissan si, pe deasupra, mai e si aratoasa.

Interior. 90% din interior este nou, insa tot s-au pastrat si imprumutat cateva elemente din grupul Nissan. Cu toate acestea, Leaf 2018 arata premium aproape peste tot unde-ti cade privirea. Cum ar trebui sa si fie la o masina de 35000+ Euro.

Mi-ar fi placut ca bord-ul sa fie un display intreg, fara ceasul analogic, insa chiar si asa n-arata rau deloc. Navigatia este una pe care am mai vazut-o pe Nissan, doar ca de data asta stie Android Auto si Apple CarPlay, doua unelte super folositoare.

Confort si utilizare zilnica

La fel ca si la Zoe, am folosit Nissan Leaf ca pe o masina normala. Cateva drumuri prin oras pentru cumparaturi, un scurt drum de 50 Km in afara orasului, pana la casa de la tara, si un pic de mers tare pe drum drept. In afara de autonomie, care seamana cu cea de la Zoe, noul Leaf nu mai are nimic in comun cu Zoe la acest capitol.

Confort. Nissan Leaf, ca dimensiuni, este undeva peste un Renault Megane. Spatiul interior e generos, de data aceasta si in spate, iar portbagajul este destul de mare. Practic, e o masina ce poate fi folosita lejer de o familie cu un copil – cu tot cu bagaje!

Masina se conduce foarte usor, este extrem de silentioasa, mult mai bine antifonata ca si Zoe – care si ea era foarte silentioasa. Schimbatorul de viteze este foarte misto, e ceea ce ar trebui sa vedem pe toate masinile care nu sunt cu cutie de viteza manuala.

Utilizare zilnica. De data aceasta am avut si un cablu de incarcare domestica, asa ca odata ajuns la casa am putut baga Nissan Leaf direct in priza. I-am testat astfel incarcarea si n-am stat stresat la capitolul autonomie. Dar despre acestea voi reveni putin mai jos.

In oras. La utilizarea in oras ai cateva lucruri care te ajuta sa-ti sporesti confortul. Unul dintre acestea este functia e-Pedal. Ce face ea? Te ajuta sa conduci masina cu o singura pedala, cea de acceleratie. 🙂

In momentul in care ridici piciorul de pe pedala de acceleratie masina incepe sa incetineasca destul de puternic. Daca ridici brusc priciorul masina franeaza, daca ridici usor masina incetineste. Este o functie foarte utila daca iti place sa anticipezi traficul, practic nu va mai trebui sa apesi deloc pedala de frana. Insa daca ceva te ia prin suprindere vei fi nevoit sa apesi pedala de frana. Daca nu apuci tu, oricum o va face franarea automata de urgenta din dotare.

Tot in oras te poti folosi si de functia de parcare automata – ProPilot Park. Am incercat-o de cateva ori, atat cu fata cat si cu spatele, si concluzia mea este urmatoarea: merge bine daca te inveti cu ea, dar trebuie sa fii un sofer care parcheaza foarte greu ca sa merite, pentru ca altfel cu siguranta vei fi injurat in trafic. O parcare automata dureaza in jur de 1-2 minute, timp care probabil tu singur te-ai fi parcat de 2-3 ori deja.

La drum lung. Este o placere sa conduci Leaf-ul la drum lung. Nu e deloc obositor, pentru ca e liniste in masina, iar Cruise Control-ul inteligent este foarte tare. Acesta, odata activat, stie sa mentina banda (face chiar si curbe de 40-50 grade – atat am testat eu), sa mentina viteza celui din fata si sa urce inapoi la viteza setata de indata ce se elibereaza drumul. Nu e ceva ce nu se gaseste si pe alte masini, insa a fost o functie care mi-a placut foarte mult.

Am vrut sa vad ce face masina daca, totusi, iei mainile de pe volan cand Cruise Control-ul e activat. Lucrurile se intampla astfel: la inceput, masina face doua bip-uri si volanul vibreaza, daca nu pui mainile va mai face niste bip-uri, dupa aceea va frana de doua ori, ca sa te scuture in caz ca ai adormit. Daca nici atunci nu pui mana pe volan masina incetineste automat, porneste avariile si se opreste de tot. Din pacate, nu pe marginea drumului, dar tot e ok.

Si pentru ca tot suntem la capitolul drum lung, trebuie sa va spun ca masina e neasteptat de rapida! Nissan Leaf 2018 face 0-100 Km/h in 7.9 secunde, un timp apropiat de un Megane GT, spre exemplu. Viteza maxima (limitata) este de 150 Km/h, dar pana la ea se ajunge destul de repede si amuzant. Cu alte cuvinte, as incadra Leaf-ul lejer si in categoria hothatch. Doar ca toate aceste accelerari si bruscari vor dauna grav autonomiei si, probabil, daca mergi doar cu 150 Km/h nu vei face mai mult de 100 Km pana cand trebuie sa incarci.

Timp de incarcare, consum si autonomie REALA

In cadrul review-ului pentru Renault Zoe v-am vorbit si despre statiile de incarcare din Timisoara, de aceea va recomand sa-l recititi. De data aceasta am mai testat doua statii de incarcare diferite, doar pentru a vedea cum merge incarcarea rapida. In plus, acum am incarcat si la priza de acasa, rezultatele le vedeti mai jos.

Timp de incarcare. Desi masina promite incarcare de pana la 50 kWh, eu n-am reusit mai mult de 25. Chiar si asa, timpul de incarcare e foarte ok.

Incarcare la 25 kWh (Kaufland Timisoara si VOX Timisoara) – CHAdeMO

Incarcare la 3 kWh (Priza casnica) – Type 2

Nu stiu sa va spun daca masina nu a putut trage mai mult sau statia nu a furnizat mai mult, insa va puteti face o idee despre cum ar arata o incarcare la 50 kW. De asemenea, probabil ca acasa poti incarca si mai rapid, daca ai o priza trifazica si un incarcator dedicat pentru asa ceva.

Mi-a placut foarte mult ca pe bord exista 3 LED-uri care indica nivelul de incarcare, la fel ca la bateriile externe, asa ca poti vedea de afara cat e de incarcata bateria.

Consum si autonomie. Prea multe nu sunt de spus aici. Masina chiar poate trece de 300 km autonomie reala la un mers economic si mai ales in oras, pentru ca doar asa se poate folosi la maxim regenerarea. In afara orasului eu n-am mers deloc economic, masina te indeamna sa mergi normal spre sportiv. Consumul a fost dupa vreo 200 km de 20 kWh/100 Km. Asta inseamna ca poti face chiar 200 Km cu un plin la acest consum. Evident, la limita, ceea ce nu este indicat.

Preturi si concluzia finala

In final pot sa va spun ceea ce am zis in titlu: Nissan Leaf 2018 este o masina electrica aproape perfecta. O baterie de minim 60 KW ar face-o perfecta, chiar si in detrimentul unui pret putin mai mare. Asa, cu 300 Km autonomie – daca mergi elegant si cu atentie, Leaf-ul nu poate fi folosit la intreaga sa capacitate. Pentru ca, dupa cum va spuneam, este un hatchback incapator care ar putea fi lejer o masina de vacanta pentru toata familia.

Evident, chiar si cu autonomia aceasta se pot face excursii, insa drumul va fi mult mai lung si trebuie planificat mult mai riguros. Iar daca excursia se desfasoara in Romania atunci riscul de a nu avea unde sa incarci e si mai mare.

Avand in vedere ca pretul de plecare este de 35100 Euro, Nissan Leaf poate fi cumparat cu 25100 Euro daca se utilizeaza ajutorul de la stat – Rabla Plus. Daca mai ai cumva si o masina veche de casat, si prinzi si Rabla Clasic, mai poti scadea inca ~1400 Euro din pretul masinii. Practic, Nissan Leaf devine mai ieftin decat Renault Zoe daca e sa comparam si echiparile.

Cel mai mic pret posibil, de 23700 Euro, este unul mare pentru un hatchback, dar unul mic pentru o masina electrica bine construita, care nu e pentru folosit doar in oras. Cu toate acestea, eu as merge pe varianta de echipare medie, la care cel mai mic pret final poate ajunge 25500 Euro – cu Rabla si Rabla Plus.

Daca sunteti curiosi cum se conduce o masina electrica si daca sunteti din judetul Timis puteti programa un test-drive la AutoEuropa Timisoara.

Plusuri

Foarte usor de condus, foarte silentioasa

Ieftina de exploatat, un „plin” costa 20 lei, dar o poti incarca gratuit in multe locuri

Foarte confortabila si spatioasa

Masina arata extrem de bine atat afara cat si in interior

Are cam toate dotarile de care ai putea avea nevoie

Foarte rapida, poate fi lejer incadrata la categoria hothatch

Minusuri