Eventway, o noua platforma de self-ticketing

Eventway este o noua platforma de self-ticketing dezvoltata de catre o companie de software din Iasi, IntelligentBee. Platforma este sustinuta exclusiv prin comercializarea biletelor electronice la diverse evenimente, identificabile prin coduri QR. Eventway nu are reclame pe platforma si se adreseaza organizatorilor de evenimente.

Platforma este disponibila momentan in versiune MVP si dispune de urmatoarele functionalitati: bilete nominale livrate imediat, tranzactii efectuate in siguranta, check-in prin aplicatie la intrarea in eveniment, monitorizarea in timp real, generarea de coduri promotionale, rapoarte detaliate, check- out intuitiv, acces dashboard de pe orice dispozitiv.

Printre functionalitatile versiunii finale se vor numara posibilitatea de a obtine feedback post-event de la utlizatori, de a rezerva locuri preferentiale in cadrul evenimentelor, iar aplicatia de check-in va fi actualizata constant. Versiunea va fi disponibila in 2019. Primul proiect Eventway a fost comercializarea in exclusivitate a peste 40.000 de bilete pentru Afterhills, cel mai mare festival de muzica din zona Moldovei.