Hai si tu la cinema sa vezi finala League of Legends EU Summer 2018

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

League of Legends este cel mai popular joc din Romania si comunitatea acestui joc face eforturi imense pentru a pastra comunitatea unita. An de an s-au organizat evenimente speciale unde au participat oameni din toata tara. Anul acesta are loc finala EU Summer la cinema. Si are loc chiar duminica viitoare.

EU LCS are loc la Madrid la Palacio Vistalegre si se va transmite LIVE in mai multe locatii din lume. Fnatic este echipa favorita pentru castigarea trofeului european.

Fiecare fan care isi achizitioneaza un bilet la finala va primi un pahar Coca Cola personalizat League of Legends si un cod unic ce poate fi folosit in magazinul din joc. O sa contine un Championship Skin, dar se poate castiga si premiul cel mare, o invitatie la Finala Mondiala din Coreea in noiembrie.

Cand: Duminica, 9 septembrie

Unde: Sala Epika, ora 17:30, Grand Cinema

Mai multe detalii AICI.