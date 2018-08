Xiaomi Pocophone F1 nu poate rula continut HD de pe Netflix

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Xiaomi a lansat de curand Pocophone F1, un telefon de 300 de dolari cu Snapdragon 845. Am discutat despre el AICI. Lumea l-a cumparat instant, in 5 minute s-au vandut aproape 70.000 de exemplare. Insa s-a aflat ca are o problema. Nu poate rula continut HD de pe Netflix, Hulu sau Amazon.

De ce? Din cauza a ceva care se numeste WIdevine L1. Widevine este un sistem DRM care nu permite unui continut video sa fie copiat ilegat. Sunt 3 nivele de securitate, iar esential pentru a rula continut HD este L1. Iar Poco nu are decat L3, ceea ce inseamna maxim rezolutie 540p. Adica serialele de pe Netflix se vor vedea ca in 2008.

Din fericire se poate rezolva dar nu foarte usor pentru ca acest Widevine nu se poate instala pur si simplu ci trebuie mers la un service. S-a aflat recent ca si Xiaomi Mi 8 are aceeasi problema, Mi A1 la fel, Note 4 la fel si multe alte telefoane in special cele cu Android One.