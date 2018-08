Review casti de gaming Razer Electra V2 – casti de gaming cu sunet bun

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Pret de o luna am primit la test un kit Razer pe care l-am utilizat zilnic si care continea si o pereche de casti. Despre celelalte doua echipamente o sa vorbim cu alta ocazie deoarece astazi vreau sa va vorbesc despre castile Electra V2, una dintre favoritele mele all time.

Produsele Razer sunt in general scumpe si nu se adreseaza gamerilor cu buget redus. Razer nu este un brand care sa ofere produse echilibrate specs vs pret ci din contra. Razer este pentru industria gaming-ului cum este iPhone pentru smartphone-uri.

O data ce ti-ai ales un produs de la Razer si l-ai cumparat o sa intri intr-un ecosistem nou si probabil nu o sa mai vrei sa renunti la el. Razer ofera numeroase beneficii care te vor face sa ramai fidel brandului si te vei asocia indirect cu acesta.

Fie ca alegi o pereche de casti sau o tastatura o sa iti dai seama inca de la primul contact ca totul este diferit. Ambalajul si experienta de despachetare este unica la fiecare produs si o sa iti ramana in minte mult timp de acum incolo. Primul contact cu produsul si senzatia pe care ti-o ofera la atingere o sa te faca sa-ti dai seama ca ai trecut in liga superioara.

Nu sunt texte de marketing, insa fix asta am simtit atunci cand mi-am cumparat primul kit Razer anul trecut. Nu regret nici o secunda achizitia facuta chiar daca costul total al perifericelor se apropia de un salariu minim pe economie. Lumea inca spune ca sunt nebun.

Dar sa discutam despre castile Electra V2 si nu o sa va vorbesc din perspectiva unui fan Razer chiar daca sunt. Voi incerca sa fiu obiectiv. In primul rand vreau sa va aduc la cunostinta pretul acestor casti deoarece voi critica castile in limita bugetului. Costa aproximativ 250 lei si le gasiti AICI sau AICI.

Specificatii

Diametru difuzoare: 40mm

Impedanta: 32ohmi

Frecventa raspuns: 20-20.000Hz

Lungime cablu: 1.3m dar are prelungitor in pachet pana la 2m

Sensibilitate: 105dB

Microfon: detasabil

Compatibile cu: PC, Xbox One, PS4, MAC si telefoane mobile

Castile costa aproximativ 250 de lei si sunt probabil cele mai ieftine casti Razer sau printre cele mai ieftine. In ciuda pretului relativ mic pentru segmentul gaming, castile sunt construite din si cu materiale premium. Insa nu o sa primesti nimic altceva decat un cablu si un microfon deoarece sunt niste casti simple, stereo, fara luminite sau alte artificii de design.

Aceste casti iti ofera strictul necesar pentru o sesiune de gaming si mai mult decat atat sunt compatibile si cu un smartphone. Cablul este din doua parti si astfel poti folosi castile pe strada fara sa te incurce un cablu de 2m. Microfonul este la randul lui detasabil incat sa nu te incurce nici acesta.

Eu am folosit castile zilnic atat pe strada cat si acasa. Le purtam dimineata si seara in metrou si acasa pe timpul noptii cand imi permiteam sa mai fac un meci de LoL.

Fiind niste casti simple nu ai nici un soft de care sa te folosesti. Nu ai ce pentru nici macar nu sunt pe USB si au doua mufe jack.

Nu va lasati pacaliti de pozele de pe internet in care logo-ul Razer de pe ambele casti este aprins deoarece numai la versiune USB o sa gasiti aceasta functie.

Materialele folosite sunt de o calitate foarte buna. Banda de sustinere este metalica, buretele care se muleaza pe cap este dintr-un burete gros dar moale, iar cupele care vor lua contact cu urechile sunt din piele sintetica.

Forma cupelor este dreptunghiulara astfel ca urechea o sa iti intre perfect acolo iar castile nu iti vor cadea de pe cap. Prefer oricand aceasta forma decat cele pe rotund pentru ca la acelea urechea nu intra complet si vor apasa ciudat provocand dureri dupa un anumit timp de utilizare.

Singurul loc care tradeaza faptul ca aceste casti sunt de buget este plasticul exterior al cupelor pe care se afla si logo-ul companiei. Logo-ul nici macar nu este vopsit in verde, iar plasticul se simte oarecum ieftin la atingere, dar la vedere ramane placut.

Cablul este verde si la fel si o parte din buretele cupelor. Acest verde folosit discret acolo unde trebuie schimba radical aspectul castilor atunci cand le privesti de la distanta. Pur si simplu se fac remarcate.

Cat despre calitatea sunetului nu sunt multe de spus. Am folosit castile pe telefon, un iPhone 6S, dar si pe PC unde am o placa audio ASUS Soar Strix 7.1. Folosind egalizatorul de la ASUS si o impedanta ridicata am obtinut un sunet remarcabil pentru niste casti de doar 300 lei.

Sunetul este echilibrat, puternic si clar, iar vocile si sunetele inalte se apropie, atentie, de cele redate de niste casti profesionale Audio Technica. Se apropie doar, cine are ureche buna o sa simta acest lucru.

Bassul nu este unul foarte pronuntat, ba chiar as putea spune se putea un pic mai bine la acest capitol. Unele melodii hip hop sau dance cu bass puternic duc castile la limita. Evident ca pe telefon nu au fost probleme, insa folosite la PC cu placa audio dedicata o sa simti cum bass-ul parca iti este taiat. De aceea am preferat sa-l tin mai jos putin din egalizator astfel incat sa ma pot bucura de sunet la un volum cat mai ridicat.

Controlul volumului se poate realiza direct din casti, dar nu de pe fir asa cum te-ai astepta. Pe casca stanga este un potentiometru sub forma de slider de unde poti regla volumul. Cursa este foarte lina si placuta. Sub acest slider este si butonul pentru on/off microfon.

Electra V2 sunt casti care pot fi folosite nu doar pentru gaming, acolo unde fac o treaba minunata si pentru care au un mare 10 de la mine, dar pot fi folosite si pentru sesiuni lungi de muzica deoarece sunt foarte confortabile.

Castile costa in acest moment la eMAG 239 lei si sunt la reducere. Eu nu as sta pe ganduri si as cumpara 2 perechi sa fie.

Le mai gasiti si in varianta USB la pretul de 229 lei la PC Garage, dar cu siguranta calitatea audio nu va fi la fel de buna precum cea pe jack de 3.5mm.