Prezentare imprimantă multifuncțională Epson EcoTank ITS L3060

Pentru cei ce au nevoie să imprime un număr considerabil de documente și fotografii, multifuncționalele tradiționale, cu cartușe de cerneală, nu sunt o soluție tocmai potrivită. Investiția inițială este minimă, însă costul cartușelor raportat la volumul imprimat este unul extrem de mare. De exemplu, cu un cartuș de cerneală negru poți să imprimi doar în jur de 500 de pagini. În plus de asta, capetele de imprimare atașate cartușelor sunt de obicei de o calitate inferioară și au prostul obicei de a se usca/defecta când ți-e lumea mai dragă. Cum aceste soluții de printare nu mai sunt la mare căutare, producătorii de imprimante au început să aducă pe piață dispozitive multifuncționale prevăzute cu rezervoare de cerneală încăpătoare și capete de imprimare permanente, la prețuri mult mai accesibile decât până acum. De regulă, pentru a menține costurile de fabricație la un nivel minim, imprimantele de acest fel sunt bazate tot pe tehnologie inkjet, însă se bucură de o anduranță crescută, de o calitate ceva mai bună a imprimării, dar și de o viteză de operare superioară. Pentru acest segment de piață, Canon are seria Pixma G, HP vine cu gama Ink Tank, iar Epson cu seria EcoTank. În funcție de dotări, conectivitate și design, imprimantele cu rezervoare de cerneală reîncărcabile, destinate uzului casnic, au prețuri cuprinse între 800-2000 Lei și vin la pachet cu un set de bidonașe de cerneală, suficient cât să-ți permită să imprimi câteva mii de documente monocrom și color.

Prin prezentul articol mi-am propus să împart cu voi câteva scurte impresii despre Epson EcoTank ITS L3060, o imprimantă multifuncțională accesibilă, bazată pe tehnologia inkjet și prevăzută cu rezervoare de cerneală reîncărcabile și conectivitate Wi-Fi, pentru printare simplă și rapidă chiar și de pe dispozitivele mobile. Multifuncționala poate printa la o rezoluție de până la 5760 x 1440 DPI și are o viteză de imprimare de până la 33 pagini/minut pentru monocrom și de până la 15 pagini/minut pentru color. În cazul printării pe hârtie glossy, EcoTank ITS L3060 are nevoie de aproximativ 69 secunde pentru imprimarea unei fotografii în format 10 x 15 cm. Conform informațiilor publicate pe site-ul producătorului, cerneala inclusă în pachet permite imprimarea a până la 13.000 pagini monocrom și a până la 6.500 pagini color. Scanner-ul dispune de un senzor de tip Contact Image Sensor (CIS), oferă o rezoluție de până la 1200 x 2400 DPI, iar pentru o scanare obișnuită, la 300 DPI, are nevoie de aproximativ 2.4 msec/linie. La capitolul conectivitate, ne alegem cu USB, pentru conectare la PC, Wi-Fi și Wi-Fi Direct. Imprimanta vine, de asemenea, și cu opțiunea de cloud print, precum și cu o aplicație dedicată pentru smartphone, destul de intuitivă și foarte bogată în opțiuni.

Imprimanta aduce o construcție cu aspect plăcut și finisaje mate, măsoară 445 mm lățime, 304 mm lungime și 169 mm grosime și cântăreste puțin sub 5 kg. Fiind un model accesibil, nu dispune de display sau slot pentru card SD, ci doar de o serie de butoane și LED-uri indicatoare. De la stângă la dreaptă, pe panoul frontal avem LED-urile de conectivitate pentru rețea și smartphone (Wi-Fi Direct), respectiv butoanele de power, Wi-Fi și de copiere monocrom și color. De asemenea, mai avem și două LED-uri de avertizare pentru lipsa hârtiei sau a cernelii.

Producătorul menționează că la o utilizare medie, cele șase recipiente de cerneală de 70 ml ( 3 x negru, 1 x cyan, 1 x galben și 1 x magenta) incluse în pachet ar trebui să reziste cam trei ani de zile. Mai exact, cu un bidonaș negru puteți printa aproximativ 4500 pagini, iar cu cele color în jur de 6500 pagini. Că tot am adus vorba de printare, aceasta este de o calitate excepțional de bună dacă avem în vedere gama de preț din care face parte multifuncționala. Nu apar efecte de banding sau spill, iar culorile și densitatea conținutului printat arată extrem de bine. Totuși, am o oarecare nemulțumire legată de viteză printării. Vă spuneam la începutul articolului că producătorul menționează o viteză de imprimare de până la 33 pagini/minut pentru monocrom, însă, în realitate, pentru documente cu acoperire medie și rezoluție standard, viteza este undeva la 12-13 pagini/minut. Nu e din cale afară de rău, însă e loc de mai bine. Tava pentru hârtie poate acomoda până la 100 de coli de hârtie cu grosime standard și cam 20 de coli de hârtie fotografică, în timp ce tava de ieșire poate ține maxim 30 coli de hârtie.

Glisarea capului de scriere nu deranjează prin zgomote asurzitoare, însă alimentarea cu hârtie este destul de zgomotoasă, cam ca la orice altă imprimantă inkjet.

Scanner-ul este relativ rapid și oferă o rezoluție de până la 1200 x 2400 DPI. Pentru o scanare standard, realizată la 300 DPI, timpul de scanare este de doar aproximativ 15 secunde. Scanarea se face și mai rapid dacă alegem opțiunea de copiere, realizarea unei copii color a unui document cu acoperire uzuală durând maxim 10 secunde.

În ceea ce privește conectica, pe partea din spate avem doar portul de alimentare și cel miniUSB. După vă spuneam și la începutul articolului, datorită lipsei unui display pentru previzualizare, nu primim cititor de carduri SD.

Umplerea cu cerneală se face prin ridicarea capacului de pe partea dreaptă, unde fiecare rezervor este marcat sugestiv. Desfacerea recipientelor se realizează prin detașarea capacelor cauciucate, iar volumul de cerneală poate fi urmărit prin secțiunile semi-transparente. Ar fi fost util ca nivelele de cerneală să poată fi monitorizate și prin software, însă nu pot spune că m-a deranjat foarte tare această implementare.

Legat de software, trebuie să vă zic că instalarea driver-ului mi-a dat ceva bătăi de cap. Nu știu dacă problema a fost generată de cablurile utilizate, de driver-ul imprimantei sau de alimentarea portului USB, însă la primele încercări imprimanta nu putea fi detectată.

Apărea în device manager, însă software-ul de instalare îmi zicea că nu este conectată. În fine, după câteva reporniri ale sistemului și reconectări ale cablului USB a mers. Suita software a celor de la Epson este destul de stufoasă în opțiuni și poți personaliza cam orice aspect al imprimării, însă nu-mi plac utilitarele de update care rulează în fundal și care vin cu multe nag screen-uri. Aplicația mobilă, în schimb, este foarte bine pus la punct și permite o conectare facilă, fie prin Wi-Fi, cu rețeaua locală, fie prin Wi-Fi Direct. Apare și în meniul contextual de distribuire de pe Android, așadar nu trebuie să accesezi aplicația de fiecare dată când dorești să printezi un document. Cu toate acestea, configurarea conectivității Wi-Fi Direct, adică fără router, este destul de complicată și presupune apăsarea unei combinații de taste de pe partea frontală a imprimantei și urmărirea atentă a instrucțiunilor afișate în aplicație. Sunt de părere că un utilizator non-tech-savvy s-ar putea înpotmoli de-a lungul procesului de configurare. În rest, nu pot spune că am alte nemulțumiri. Aplicația mobilă funcționează ireproșabil, are o interfață intuitivă și pasează destul de repede task-urile către imprimantă. Nu știu, însă, cât de bună este integrarea cu iOS. Eu am testat-o doar pe un smartphone Android.

Concluzie

Dacă vreți să scăpați de grija cartușelor de cerneală și căutați o multifuncțională cu rezervoare de cerneală reîncărcabile și cu un raport preț/performanță foarte bun, atunci Epson EcoTank ITS L3060 poate fi o alegere foarte inspirată. Calitatea imprimării este una foarte bună, iar recipientele cu cerneală incluse în pachet vă vor ajunge pentru cel puțin câteva mii de documente și fotografii. De asemenea, sunt binevenite și opțiunile de conectivitate avansate, Wi-Fi și Wi-Fi direct, care vă permit printarea de documente la distanță fără ca imprimanta să fie conectată la rețeaua locală prin fir. Totuși, trebuie să recunosc că am fost un pic dezamăgit de stabilitatea suitei software, care, inițial, nu voia nici în ruptul capului să recunoască imprimanta. Per total, Epson EcoTank ITS L3060 este o multifuncțională echilibrată, numai bună pentru utilizatorii ce au nevoie de un volum mare de print-uri la un cost cât mai mic.

