Noutatile Acer de la IFA Berlin 2018

Acer a venit cu cateva noutati in cadrul IFA Berlin 2018. Printre acestea putem enumera un nou monitor de gaming Predator, un monitor Acer Nitro si un scaun de gaming Predator Thronos cu design ergonomic.

Monitorul Predator XB273K are o rezolutie 3840 x 2160 pixeli, 144Hz si este compatibil cu G-Sync. Are panou IPS si reda culorile din spectrul DCI-P3 pana la 90%.

Monitorul Nitro XV273K are 27 inch diagonala, rezolutie UHD, panou IPS, AMD FreeSync si timp de raspuns de 1ms. Are o rata de refresh de 144Hz, are HDR si este disponibil in varianta cu ecran TN sau IPS in functie de preferintele jucatorilor.

Scaunul de gaming este in doua tonuri, are structura de otel de 1.5 metri, suport pentru picioare si se inclina la 140 de grade. Structura sa poate sustine 3 monitoare de gaming de 27 inch si un spatiu pentru PC.

A fost prezentat si un mouse Nitro cu 7 butoane, o tastatura Nitro cu iluminare RGB, cati de gaming Nitro, un rucsac si un mousepad.