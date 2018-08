Noua serie ASUS ZenBook a fost anuntata la IFA Berlin

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Pe langa modelul ZenBook S, ASUS a anutat toata seria ZenBook. Acestea sunt cele mai compacte laptop-uri din lume, au un design elegant si performante de top. Sunt si printre favoritele mele asa ca o sa vi le prezint mai jos.

ZenBook 13, 14 si 15 aduc un ecran nou NanoEdge cu rama foarte subtire pe toate cele 4 laturi. Acoperirea ecranului este 95% si include si noua balama ErgoLift ce inclina tastatura cu 5 grade si care ajuta sistemul de racire si chiar pe cel audio. Au tastatura iluminata, keypad tactil, LED integrat in touchpad. Performantele se invart in jurul unui procesor i7, GTX 1050 Max Q, placa de retea Wi-Fi de la Intel si stocare pe SSD.

ZenBook Flip 13 si 15 sunt doua modele cu ecran rabatabil. Au 13.3 inch si 15.6 inch diagonala si sunt similare cu cele de mai sus.

Pe langa aceste laptop-uri a fost lansat si Zen AiO de 27 inch, un sistem All in One cu design nou ce include un GTX 1050, procesor i7, incarcare wireless pentru telefonul mobil, ecran 4K NanoEdge validat PANTONE.