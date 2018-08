Imagini noi cu Pixel 3

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Pixel 3 XL nu mai reprezinta o surpriza pentru nimeni decat in cazul in care ai trait in ultimele luni pe o insula pustie fara acces la internet. De la poze si randari pana la review si vanzari pe piata neagra la preturi de 2000 de dolari, nu va mai reusi sa impresioneze pe nimeni decat daca totul a fost o farsa bine coapta de Google.

Fratele mai mic in schimb a fost mai discret, dar incetul cu incetul apar noi informatii si despre acesta. In primul rand vorbim de un dispaly de 5.5 inch fara notch cu o rezolutie de 2160×1080, o baterie de 3000mAh cel mai probabil si un spate identic cu Pixel 2. Pe fata vor fi prezente 2 camere de 8Mp in timp ce pe spate va pastra una singura. Puteti sa il admirati mai jos:

[ Sursa ]