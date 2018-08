Creative lanseaza Sound BlasterX G6 – o placa de sunet pentru gaming

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Creative, companie recunoscuta de multi ani pentru produsele sale de buna calitate in domeniul audio, a lansat de curand o placa de sunet pentru gaming. Sound BlasterX G6 se conecteaza prin USB si imbunatateste sunetul pe care PC-ul tau il scoate.

Este atat un amplificator cat si un DAC de inalta rezolutie capabila sa redea fluxuri audio PCM si DoP pe 32 biti/384kHz. Are decodare Dolby integrata, sunet 7.1, control de volum de sidetone si tehnologie Bi AMP pentru a alimenta separat fiecare canal.

Este timpul să oferiți o viața nouă jocurile dvs. cu noul amplificator și placă de sunet USB, Sound BlasterX G6 Gaming. Sound BlasterX G6 aduce o nouă experiență audio în jocuri, atât pe PC cât și pe console, oferind o fidelitate audio ce îți taie răsuflarea. Cu ajutorul amplificatorului de cască Xamp și abilitatea de a suporta 7.1 surround, împreună cu componentele și specificațiile sale audio de calitate, Sound BlasterX G6 reprezintă performanţa absolută atunci când vine vorba de DAC-uri externe pentru jocuri și plăci de sunet USB, a declarat Low Long Chye, director general Creative Am observat că mulți dintre fanii noștri au cumpărat G5 pentru PlayStation 4 și alte console, ceea ce a reprezentat o deviere de la utilizarea sa tradițională cu PC-ul. Tot mai mulți oameni descoperă valoarea unui sunet excelent, independent de lumea PC-ului, de aceea am vrut să oferim o altă opțiune cu performanțe și componente mult mai bune.

Placa de sunet este compatibila cu toate platformele incat sa lucreze cu PS4, Nintendo Switch, Xbox si PC. Are conexiune optica pentru PS si Xbox, line in pentru Switch si USB pentru PC. Suporta formate Hi Res si are virtualizare 7.1. Va costa 700 lei si va fi disponibila din toamna.