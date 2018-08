ASUS a lansat in Romania ZenFone Max Pro M1 cu baterie de 5000mAh

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

ASUS a lansat in Romania un nou telefon din seria ZenFone, un model care ofera o autonomie mare in ciuda performantelor ridicate. ZenFone Max Pro M1 ofera 48 de ore autonomie in utilizare zilnica, 42 de ore de convorbiri, 28 de ore in browsing sau 20 de ore de redare video.

Este pus in miscare de Snapdragon 636, are pe spate 2 camere de 13MP cu diafragma larga si camera secundara pentru efectul bokeh. Are un ecran Full HD cu raport 18:9, 6 inch diagonala si memorie RAM de 4GB.

Bateria are 5000mAh, mai regasim sistemul de operare Android Oreo, incarcare rapida, dual SIM, design metalic, slot microSD, senzor de amprenta. Costa 1099 lei.