Mai sunt 12 zile pana cand Apple ne va prezenta noile modele iPhone plus alte surprize. Intre timp am aflat si ca noul iPhone X se va numi acum iPhone XS, pentru ca asa cum v-am anuntat in alt articol, litera S o sa reintre in joc anul acesta.

Zvonurile au ramas aceleasi. Ne asteptam la 3 modele noi de iPhone cu diagonale de 5.8 inch, 6.1 inch si 6.5 inch. Noi tablete sunt anuntate si ceasuri noi Apple Watch.