Pocophone F1 este un real succes si asta o spun vanzarile pe care le-a inregistrat Xiaomi in doar 5 minute. 68.000 de telefoane PocoF1 au fost vandute in India in doar cateva minute, iar asta spune multe despre acest brand. Modelul de baza a fost favorit. Urmeaza inca un val de reduceri in India si probabil iar o sa se vanda ca painea calda. Intre timp uite un review mai jos.