Warhammer 40k: Space Marine este gratis pe Humble Store

Deja a devenit o tradiție ca cei de la Humble Bundle să ne surprindă cu câte un joc bun pentru PC în mod gratuit.

Dezvoltat de cei de la Relic Games cunoscuți pentru Company of Heroes, considerat de mulți cel mai bun joc de strategie făcut vreodată și pentru seria Warhammer 40K:Dawn of War, Space Marine a reprezentat pasul curajos pe care l-a făcut studioul pentru a testa piața shooterelor third person.

Deși nu a fost la fel de bine primit ca titlurile de strategie mai sus menționate, Space Marine este un joc solid în universul Warhammer și cu mecanici de joc similare cu Gears of War. Poate fi obținut în mod gratuit de aici și este necesar un cont Steam pentru a-l activa. For the Emperor!