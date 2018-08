HTC a prezentat U12 Life

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

De cativa ani buni HTC este intr-o continua lupta de supravietuire. Unele telefoane neinspirate si preturi nejustificate i-a adus in aceasta situatie neplacuta. Astazi au prezentat in cadrul conferintei IFA de la Berlin modelul U12 Life. Spatele aduce aminte de prima generatie de Pixel-uri, iar camera foto duala de pe spate de cea de la iPhone X ca si amplasare.

Display-ul de 6 inch are o rezolutie de 1080×2160 cu aspect 18:9 si este fara notch ( hooray!!). Va folosi procesorul Snapdragon 636 ajutat de 4 GB RAM si 64 GB pentru stocare cu posibilitatea extinderii acesteia prin card SD. Bateria este generoasa cu o capacitate de 3600mAh dar vine fara fast-charging, incarcarea este asigurata prin port USB Type-C.

Camera foto de pe spate este formata dintr-un senzor de 16 MP cu tehnologie PDAF si unul secundar de 5 MP pentru bokeh. Filmeaza la rezolutie 2k cu 30 de cadre pe secunda, iar 1080p cu 60 de cadre pe secunda. Camera frontala are un senzor de 13MP si are blit. Cel mai surprins am fost ca telefonul nu ruleaza Android One si ca ii lipseste fast-charging.

Va fi disponibil undeva la final de septembrie la un pret de 335 euro.

[ Sursa ]