Accesorii noi ADATA pentru telefonul mobil

ADATA a anuntat lansarea unei game complete de noi accesorii pentru dispozitivele mobile. Noua gama include cabluri 3 in 1, 2 in 1, adaptoare, hub-uri si alte cabluri pe care o sa le prezentam mai jos.

ADATA a lansat un cablu Lightning 3 in 1 cu certificare Apple MFI si este adresat persoanelor care au device-uri diferite. Cablul ofera mufa USB Type C, micro USB si Lightning. Ofera incarcare rapida, are manseta de nylon si previne interferentele magnetice.

Un alt cablu 2 in 1 ofera port Lightning si micro USB, iar adaptorul despre care am mentionat este USB C la micro USB. In portofoliu mai regasim cabluri extra lungi de 2m cu toate mufele populare in prezent si un HUB USB C la USB A.