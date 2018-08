Tenda AC10U – un router gigabit ieftin si bun

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Tenda lupta puternic ca sa tina pasul cu concurenta si a dovedit de nenumarate ori ca se poate sa produci un router ieftin si bun pentru o casa cu o familie care doreste sa-si conecteze toate echipamentele la o retea wireless stabila. AC10U este un model nou ce suporta viteze Gigabit si care nu costa in prezent mai mult de 170 lei.

Tenda AC10 surprinde in primul rand prin design. Primul lucru pe care o sa-l remarci este agresivitatea si cele 4 antene externe foarte mari care vor acoperi foarte bine toata casa. LED-urile amplasate frontal sunt ca niste ochi, iar design-ul in general te face sa crezi ca este un fel de robot gata sa distruga omenirea.

Pe spate sunt porturile necesare si anume: un port USB 2.0, 1 port WAN si 3 porturi LAN. Faptul ca este un router gigabit la un pret atat de mic, cu 4 antene si cu un design feroce, inseamna ca pe undeva s-a facut economie. Iar acest lucru se vede la conectica. Mi-as fi dorit sa vad 4 porturi LAN in loc de 3 si un USB 3.0 in loc de 2.0.

Reteaua Wi-Fi iti ofera 2 benzi de 2.4GHz si 5 GHz, ceea ce inseamna ca poti avea viteze mari pe distante scurte dar si o acoperire mare la viteze ceva mai modeste.

Configurarea este foarte usoara, Tenda oferind mereu solutii simple de conectare incat nimeni sa nu-si bata capul cu asta. Practic trebuie doar sa-l bagi in priza si sa iti conectezi echipamentele. O sa detecteze singur ce tip de conexiune ai, iar daca ai de la RDS atunci trebuie sa-ti bagi doar username-ul si parola.

Optional poti sa-ti modifici denumirea retelelor Wi-Fi si parolele. Pe spatele router-ului o sa gasesti parola default.

Daca nu esti o persoana prea dificila teoretic aici s-a terminat toata treaba. L-ai pus in functiune si nu te mai intereseaza. Vitezele pe care o sa le obtii prin cablu sunt cele maxime. Personal cu FB1000 am prins aproape viteza maxima.

Vitezele pe wireless variaza in functie de amplasarea router-ului. Eu l-am asezat pe hol intr-un spatiu liber si am facut mai multe teste in diverse camere. Spatiul este destul de mare si am zone cu pereti foarte grosi din beton prin care semnalul trece foarte greu indiferent de router. Tinand cont de pretul acestui model, rezultatele le vedeti mai jos.

Daca esti un utilizator interesat de produsul tau atunci cu siguranta vei vrea sa folosesti aplicatia Tenda disponibila pentru acest router. Aplicatia pentru mobil iti permite sa setezi router-ul foarte usor si intuitiv si sa aflii informatii esentiale despre el. O sa va atasez toate capturile de ecran dar o sa va si mentionez cateva dintre functiile importante.

Puteti vedea chiar voi cum arata interfata. Pe mine m-au interesat cateva functii si probabil cele mai importante. Afla ca poti bloca anumiti utilizatori sa se conecteze la reteaua ta Wi-Fi. Ai o lista neagra si poti adauga acolo un dispozitiv sau un IP pe care nu-l doresti conectat.

O functie banala dar de care foarte multi intreaba este controlul LED-urilor. Uneori pot fi deranjante daca ai router-ul in sufragerie si poate ca vrei sa le opresti. Da, o poti face.

O alta functie interesanta este Accelerare Wi-Fi, care scaneaza interfentele, analizeaza canalele si rata de transmisie si folosind un algoritm pe care doar router-ul il stie, face cumva sa ofere un semnal mai bun si mai stabil. Din cand in cand poti sa-i dai o optimizare.

Iti permite sa creezi o retea privata pentru vizitatori daca doresti sa folosesti router-ul intr-un magazin sau in diferite locatii in care ai avea nevoie de o retea privata. Toti cei care se conecteaza la aceasta retea vor fi independeti si nu vor influenta, in teorie, viteza router-ului.

De asemenea iti permite sa opresti Wi-Fi-ul atunci cand nu ai nevoie de el si vrei sa te protejezi de radiatii. Nu stiu de ce ai face asta ca oricum nu pateste nimeni nimic, dar totusi poti programa ca Wi-Fi-ul sa functioneze doar intr-un anumit interval. Ma gandesc ca poate nu vrei sa lasi copilul pe net atunci cand tu nu esti acasa sa-l supraveghezi.

Si ultima functie interesanta este cea in care setezi puterea de transmisie a Wi-Fi-ului. Setat pe maxim ofera un semnal generos pe o distanta foarte mare, insa poti limita semnalul doar pentru o camera.

Tenda AC10U este un router proaspat lansat de Tenda si deja are un pret prea bun. Din punctul meu de vedere este un best buy in acest moment pentru ca pretul normal ar fi trebui sa fie mai mare de 200 lei. Il gasiti la eMAG la 179 lei sau PC Garage la 176 lei.