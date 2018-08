Review Acer Aspire S24 – un All in One aratos pe care te poti juca

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nici nu mai stiu cand am testat ultima oara un All in One sau un AiO ca sa ne fie mai usor. Aceste sisteme sunt foarte populare in mediul business din diferite motive. Insa la fel de bine poate fi util si pentru acasa. Pot enumera suficiente avantaje pentru un astfel de sistem, dar la fel de bine sa-i gasesc si minusuri indiferent de provenienta lui. Am testat un Acer Aspire S24, un AiO care a primit si un premiu pentru design. Recunosc ca l-am subestimat.

Acer Aspire S24 este un sistem modern cu un design deosebit si care a primit si un premiu anul trecut pentru treaba asta. Pozele nu se pot compara cu realitatea, premiul chiar fiind pe bune daca ma intrebati pe mine. Este unul dintre produsele care mi-a placut cel mai mult si pe care l-as cumpara chiar daca nu as avea ce sa fac cu el.

Aspire S24 se remarca prin cateva calitati interesante precum suportul pentru incarcarea wireless a dispozitivelor mobile, un ecran cu margini extrem de subtiri si o silentiozitate demna de o librarie.

De fapt uite ce gasim la interior:

Procesor Intel Core i5 8250U la 1.6GHz

8GB RAM

SSD 240GB

HDD de 1TB

Ecran de 23.8 inch Full HD

Conectica: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RJ45, HDMI input/output, USB Type C, slot SD.

Dimensiuni: 540 x 5.97 x 410mm

Privit frontal o sa vezi doar un monitor foarte atragator cu margini foarte subtiri si integrate in carcasa. Are o suprafata mata ce nu reflecta lumina si ofera culori naturale. Panoul este un IPS, iar rezolutia Full HD este perfecta. Nu am intalnit probleme cu ecranul de nici un fel, ceea ce ma duce cu gandul ca Acer a optat pentru un producator de top.

Tot privit din fata nu poti sa nu remarci si talpa monitorului care defapt carcasa PC-ului. Acolo se ascund toate componentele, iar acest lucru aduce cateva beneficii foarte importante. Amplasarea in acest fel nu doar ca este practica, dar iti ofera si o imagine placuta crezand ca este doar un monitor pe birou. Cine s-ar astepta ca in talpa unui monitor sa gasesci o intreaga uzina.

Si culmea ca nu este deloc mare. Vreau sa spun ca am vazut monitoare de gaming cu talpi mai mari decat acest AiO, ceea ce este fantastic.

Atentia la detalii a fost mare cand s-a produs acest PC deoarece pe partea frontala nu gasim nici un LED de status care sa te incurce cand lucrezi. Totul este curat.

Pe partea din spate o sa gasesti conectorii de care am mentionat mai sus dar si o grila pentru aerisire deoarece acest AiO are o racire activa foarte silentioasa si eficienta.

Un AiO trebuie sa fie silentios pentru a putea fi folosit in orice mediu, de la birou la biblioteca si pana acasa. Atunci cand iti alegi un AiO ar trebui sa te intereseze foarte mult acest aspect. In cazul de fata racirea este eficienta si silentioasa. In Idle nu se aude deloc, este la fel de silentios precum un laptop. In load incepe sa se auda discret, asta doar daca rulezi jocuri pe el sau il incarci cu 30 de taburi in Chrome.

Incarcarea wireless de care dispune pentru a putea incarca device-uri precum iPhone X sau Galaxy S9 este fix pe picior. Are un logo care iti indica acest lucru si trebuie doar sa pui telefonul acolo. Din pacate nu detin un telefon cu incarcare wireless ca sa testez aceasta functie. Sunt curios cat de repede se incarca.

Sistemul audio pe care il integreaza Aspire S24 este peste nivelul asteptarilor. Dispune de tehnologie Dolby si de un subwoofer de mici dimensiuni amplasat sub talpa, dar care produce un bass satisfacator. Volumul este destul de ridicat, iar daca iti place o melodie poti sa canti fara sa iti auzi vocea. Alta comparatie nu am gasit, dar am incercat si chiar asa este.

Insa ce mi-a placut in schimb a fost procesorul i5 si grafica integrata. Desi este un procesor ULV, adica Ultra Low Voltage, performantele acestuia sunt neateptat de bune. Vreau sa zic ca m-am jucat League of Legends pe rezolutie Full HD cu toate setarile grafice la maxim si am avut 60FPS in timpul luptelor.

Nu m-am aventurat si la alte jocuri, insa cunoscand destul de bine procesoarele cam stiu ce poate fiecare in parte si va pot garanta ca va puteti juca majoritatea jocurilor din prezent. Oricum acest sistem nu a fost gandit sa ruleze jocuri, insa presupun ca din cand in cand vrei sa te mai joci ceva.

Sistemul acesta este disponibil in mai multe configuratii si de aceea m-am limitat la benchmark-uri. Din punctul meu de vedere nu toate sunt relevante, multe rezultate fiind doar niste simple numere fata de realitate. Insa am decis sa va prezint cateva teste cu HDD-ul si SSD-ul ca sa va faceti o idee.

Ce nu am mentionat pana acum: ecranul se inclina fata spate la un unghi destul de agresiv, deci iti poti gasi usor pozitia in fata lui. Te poti conecta la internet si prin Wi-Fi, dar nu te astepta la viteze Gigabit.

Dupa un timp indelungat cat timp l-am avut pe birou am ajuns la concluzia ca un sistem AiO este perfect daca nu vrei sa ocupi tot spatiul de pe birou. Daca nu esti gamer si vrei doar o statie de lucru eleganta, silentioasa si capabila sa ruleze orice aplicatie fara probleme atunci un astfel de sistem este util.

Pretul este de aproximativ 900 de euro.