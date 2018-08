Ai incercat vreodata o recuperare de date pe iPhone sau Mac?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In toti cei 22 de ani de cand folosesc un calculator am pierdut o singura data niste date personale, cand am ars, dintr-o prostie, un HDD de 1.2 GB dintr-un Pentium 1 la 133 MHz.

In rest am fost norocos (si probabil si suficient de precaut) si n-am avut ghinion de malware, ransomware sau alte nebunii care mi-ar fi putut periclita datele personale. Iar chiar si atunci cand am ars hard-disk-ul, n-am avut mare pierdere. Vorba aia, ce puteam pierde la 8 ani de pe un storage de 1.2 GB? 😀

Pe de alta parte, n-am folosit niciodata altceva in afara de Windows pe PC si Android pe telefonul mobil. Cu toate ca stiu ca la nivel de securitate Mac OS si iOS sunt superioare. Insa, chiar si asa, sunt absolut convins ca poti pierde date si de pe un sistem de operare Apple.

Articol sponsorizat de iBeesoft, producator de software de recuperare date de pe Mac si iPhone.

Imi amintesc totusi ca am incercat o singura data sa recuperez niste poze, nu mai stiu exact daca pentru mine sau altcineva, insa pentru ca a fost de mult timp (peste 10 ani) n-am reusit mare lucru, doar sa extrag nsite fisiere cu nume ciudate in care, erau, intr-adevar o parte din poze, dar nu toate.

Voi ati pierdut vreodata datele personale? Pe PC sau mobil? A mers recuperarea datelor?