V-ar placea un scuter Vespa electric?

Cand spui Vespa iti trec prin cap tot felul de amintiri. Cei mai multi dintre noi am mers candva cu o Vespa sau cu un Piaggio. In 2018 primim prima Vespa electrica si va fi disponibila chiar din luna octombrie in Europa.

Productia incepe chiar de luna viitoare insa nu stim deloc pretul pentru acest model. Stim ca va avea o autonomie de 100km cu cel mai puternic motor disponibil, care practic va fi peste unul clasic de 50cc. Se va incarca in 4 ore, iar dupa 100 de incarcari bateria va scadea la 80% durata de viata.

Probabil pretul va fi de peste 3000 euro, dar ramane de vazut.