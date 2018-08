LG a anuntat primul smartphone din programul Android One

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

LG si-a marit portofoliul de telefoane mobile disponibile cu primul lor telefon din programul Android One. Acesta poarta numele de G7 One si nu este un G7 ThinQ cu sistem de operare curat cum probabil ne-am astepta dupa nume.

LG G7 One foloseste procesorul Snapdragon 835, care a fost varful de gama al anului trecut si nu Snapdragon 845 care se gaseste pe G7 ThinQ. Au optat pentru 835 probabil pentru ca device-ul sa fie mai accesibil ca pret si pentru ca este primul telefon LG cu acest procesor, G6 folosind Snapdragon 821. Va fi disponibila o singura varianta cu 4GB RAM si 32 GB ROM, cu posibilitate de extindere a memoriei interne prin card SD de o capacitate maxima de 512GB. Display-ul are 6.1 inch cu o rezolutie QHD+ Fullvision si aspect 19.5:9, alaturi de notch. Pe spate prezinta o singura camera foto de 16MP, iar pe fata una de 8MP. Preturile si disponibilitatea acestuia vor fi anuntate probabil in timpul unei conferinte IFA de la Berlin.

