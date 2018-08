Card SD monobloc fara cheita de blocare si de 18 ori mai rezistent

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nici nu stiam ca exista asa ceva, insa am vazut pe Facebook informatia de la fotograful Alin Popescu. Se pare ca Sony are un card de memorie de 18 ori mai rezistent decat un card obisnuit si nici nu mai integreaza acea cheita enervanta care blocheaza scrierea.

Nu cred ca a folosit cineva acea cheita de la un card de memorie. Este inutila si in plus se strica repede si risti sa ramai cu cardul blocat. Eu cel putin am patit asta de cel putin 10 ori si am fost nevoit sa cumpar alt card.

O alta problema pe care le au cardurile de memorie sunt piciorusele metalice dintre lamele care cedeaza. Practic este un card SD dintr-o singura bucata si automat este mai rezistent.