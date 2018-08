Un sondaj arata ca utilizatorii de Android migreaza catre iOS datorita UX-ului

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu vrem sa incepem un razboi Android vs iOS, insa am descoperit recent un sondaj realizat de PC Mag in care au fost audiati 2500 de utilizatori in cadrul Google Survey. Majoritatea au ales sa treaca de la Android la iOS pentru o experienta mai buna, adica pentru stabilitatea oferita de sistemul de operare si ecosistem.

30% dintre utilizatorii de Android care ulterior au plecat de la iOS au spus ca au facut aceasta trecere datorita experientei oferite. Insa 47% dintre utilizatorii de iOS care provin de pe Android au spus la fel. Ceea ce inseamna ca sunt mai multi utilizatori de iOS multumiti de aceasta schimbare decat sunt de Android.

Tot din acest studiu aflam ca cei care au renuntat la iOS in favoarea sistemului de operare de la Google si-au dorit preturi mai mici. Adica telefoane mai accesibile, accesorii mai ieftine etc. Aici scorul este de 11% pentru userii noi de iOS si 25% pentru utilizatorii noi de Android.

Un alt lucru important este calitatea camerei foto si design-ul. 24% dintre cei care au ales Android spun ca au facut tranzitia datorita camerei mai bune si al design-ului. Pe cand 25% dintre utilizatorii care au ales sa migreze catre iOS spun acelasi lucru.

O sa va las link AICI cu sursa ca sa vedeti exact ce si cum s-a votat. Insa va intreb pe voi: daca esti utilizator de Android de ce vrei sa treci la iOS? De asemenea, daca esti utilizator de iOS de ce vrei sa treci la Android? Ce te nemultumeste la actualul tau sistem de operare?