Primul telefon Samsung cu Android Go

Samsung are in portofoliu o gramada de telefoane pentru toate buzunarele, insa nu a avut pana acum nici un telefon cu Android Go, desi era necesar tinand cont ca telefoanele accesibile nu sunt tocmai cele mai rapide. Cu Android Go la bord acesta va rula mult mai rapid.

Este vorba de Samsung Galaxy J2 Core si costa 100 de dolari. Acesta are rezolutie 960 x 520, 8GB stocare, 1GB RAM, procesor quad core la 1.4GHz, camera foto de 8MP si frontala de 5MP. Android Go are la baza Android 8.1 Oreo. Telefonul va fi disponibil in cateva regiuni in curs de dezvoltare.