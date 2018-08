CONCURS – Castiga un gamepad wireless Trust si 4 perechi de ochelari polarizati

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu am mai facut de mult un concurs asa ca haideti sa incepem saptamana asa cum trebuie. V-am promis inca de acum o saptamana ca o sa avem un concurs cu un gamepad foarte cool de la Trust. Este vorba de modelul wireless GXT 545, dar si de 4 perechi de ochelari semnati Trust. Sunt foarte cool ochelarii! Conditiile ca sa intrati in posesia premiilor le gasiti in articol mai jos.

Astfel, ca sa va inscrieti in concurs trebuie sa indepliniti cateva conditii:

Like la pagina ArenaIT pe Facebook —>Link AICI

Like la pagina Trust pe Facebook —>Link AICI

Care este distanta de conectare? —>Raspunsul il gasiti AICI

Un share la articol ne-ar ajuta!

Lasati in comentarii raspunsul la intrebare. Concursul dureaza 2 saptamani, adica pana pe 10 septembrie la ora 00:00. Pana atunci comentariile vor fi ascunse ca sa nu copiati intre voi ca la scoala.

Multa bafta!