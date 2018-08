ANCOM a amendat Telekom cu 500.000 lei dupa ce a masurat acoperirea tuturor operatorilor

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In ultima perioada ANCOM s-a ocupat de masurarea acoperirii pentru toti operatorii de telefonie mobila din Romania. Niciunul nu respecta legea, insa Telekom Romania a fost sanctionat cel mai dur: o amenda de 500.000 lei.

Mai precis, toti operatorii de telefonie mobila care detin licente 2G si 3G in benzile de 900 MHz si 1800 MHz trebuiau sa ofere o acoperire de cel putin 98% din populatia Romaniei pana la data de 5 aprilie 2017. In realitate, situatia din teren este urmatoarea, dupa o masuratoare efectuata in 12786 localitati:

Orange Romania acopera 97.56% din populatie

Vodafone Romania acopera 97.8% din populatie

Telefom Romania acopera 96.8% din populatie

Poate va intrebati de ce nu vedeti nicaieri Digi (RCS RDS) in datele de mai sus. Pentru ca acestia din urma detin licente 3G doar in banda de 2100 MHz, pentru care minimul necesar de acoperire a populatiei este tot 98%, insa termenul limita este 5 aprilie 2019. Ce credeti, il vor atinge?

In alta ordine de idei, mie mi se pare ca decizia a fost una cel putin nedreapta, Telekom a fost amendat cu o suma de aproape 100.000 Eur pentru o diferenta de doar 1% fata de ceilalti doi. Poate va intrebati ce as fi facut eu? Eu i-as fi amendat pe toti. 🙂

[Sursa: Ancom]