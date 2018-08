Synology DS218Play Review: un NAS multimedia bun pentru acasa

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Recunosc, pana in momentul in care am intalnit NAS-ul DS218Play nu m-am atins vreodata de unul. Majoritatea pozelor le-am mutat pe un HDD extern ceea ce le-a facut sa nu fie disponibile 24/7, iar ultimii 2 ani de zile am folosit Google Photos alaturi de un abonament de 100 GB/luna. Lucrurile au inceput insa sa devina mai delicate in momentul in care voiam sa salvez video-uri 4k facute cu GoPro-ul, care ocupa foarte mult spatiu, iar folosind conversia de la Photos pentru spatiu nelimitat nu ma ajuta cand venea vorba de calitate.

Aici intervine cu succes DS218Play si salveaza situatia, caruia ii poti monta 2 HDD-uri sau 2 SSD-uri si ai disponibile toate pozele, filmele, muzica sau orice altceva ai nevoie intr-un singur loc si de oriunde din lume.

DS218Play nu trebuie judecat din pricina specificatiilor, care nu vor impresiona pe hartie, aspectul important e ca poate reda continut 4k:

CPU Realtek RTD1296 Quad Core @ 1.4Ghz

RAM : 1 GB RAM DDR4

Interfata LAN: 1xRJ45

Conectori: 2x USB3.0

Numar unitati stocare acceptate: 2

Tip HDD suportat: 3.5 inch, 2.5inch, SSD

Capacitate maxima HDD: 12TB per HDD

Suport RAID: JBOD, RAID 0 si RAID 1

Camere IP suportate : 15

Design si constructie

Un design elementar care nu deranjeaza si o constructie din plastic. Accesul la HDD se face foarte usor, iar pe partea din fata sunt prezente 5 LED-uri: Status LED, LAN, DISK1, DISK2 si Power. Este micut si de tip tower, iar pe partea din spate avem un ventilator de 92mm pentru a-i asigura racirea.

Instalare

NAS-ul primit avea nevoie de o reinstalare si reconfigurare. Intregul proces a fost usor si il poate face si o persoana fara cunostiinte in domeniul IT, dar este totusi recomandat sa cititi manualul de instalare. Intreg procesul a durat 10 minute si NAS-ul a fost pregatit pentru utilizare. Mai jos aveti prezentati aproape toti pasii.

Sistem de operare si experienta in utilizare

DS218Play vine cu sistemul de operare DSM (DiskStationManager) versiunea 6.2 si este foarte usor de utilizat. Proaspat instalat acesta nu vine cu aplicatii preinstalate, iar spre exemplu ca sa puteti vedea pozele stocate pe NAS de pe smartphone, veti avea nevoie sa instalati Photo Station pe NAS, iar pe telefon DS Photo. Va mai fi necesar un pas extra prezent in documentatia pentru DS Photo pentru ca pozele sa poata fi accesate de pe telefon. Sistemul de operare poate fi asemanat usor cu Android. Aveti sistemul de operare curat, iar pe pe magazinul Package Center puteti descarca aplicatiile de care aveti nevoie. O parte care mie mi s-a parut putin deranjanta aici e ca avem pe Android Play/ Apple Store prea multe aplicatii. Sa va dau un exemplu : DS File pentru managementul fisierelor, DS Photo pentru managementul albumelor foto, DS Video pentru a rula filmele, DS Audio pentru streaming de muzica si pe langa acestea multe altele. As fi preferat un numar mai redus de aplicatii, care sa aiba mai multe functionalitati.

Pe partea de securitate si control lucrurile stau foarte bine,se pot crea mai multi useri si se pot da drepturi si tipuri de acces diferite in functie de tipul utilizatorului. Pentru a uploada continut se poate folosi fie interfata DSM, fie se poate opta pentru File Explorer din Windows daca optiunea este activata. Viteza de copiere maxima pe care am atins-o a fost de 101 MB/s.

Pe langa optiunile clasice de Raid : JBOD, RAID 0 si RAID 1, Synology ofera si o solutie proprietara numita SHR – Synology Hybrid Raid, despre care puteti afla mai multe aici.

De pe telefon:

Cui i se adreseaza?

Nu toata lumea are nevoie de un NAS, asa ca hai sa vedem cui ii este chiar folositor un asemenea gadget la modul general. In primul rand continutul este accesibil de oriunde din lume, dar pentru asta trebuie sa ai nevoie de continutul respectiv 24/7. In cazul unei delegatii de 2 saptamani in Germania,un weekend ploios e un prilej perfect pentru a vedea cateva filme sau seriale. Te trezesti in mijlocul unui chef ca e pana de idei la capitolul muzica, iar tu ai deja o selectie facuta. Bineinteles ca poti apela la YouTube, dar este mult mai elegant sa ai totul pregatit. Doresti sa le prezinti unor persoane de ce merita Romania vizitata iar pe telefonul mobil nu ai suficiente poze. Te ocupi de fotografiat evenimente si imparti evenimentele pe albume si ii dau fiecarui client cate un utilizator pentru a-si descarca amintirile. Pentru cei care cred in teorii si spionaje, NAS-ul este o solutie mult mai de incredere comparativ cu Google Drive. Va astept in sectiune de comentarii sa completati cu alte exemple sau contraexemple.

Concluzii si pret

DS218Play poate fi achizitionat fara unitati de stocare la pretul de 1148.99 RON de la PCGarage si este o solutie potrivita pentru un centru multimedia. Usurinta in utilizare, capacitatea de a rula continut 4K si capacitatea totala de 24 TB ( 2 HDDx 12 TB) ofera suficient spatiu pentru orice pretentios. O solutie de cloud personala pe care te poti baza.