ADATA lanseaza o gama noua de baterii externe

ADATA a anuntat o gama de noua de baterii externe dupa ce modelele de anul trecut s-au bucurat de un real succes, avand preturi foarte bune si capacitati de stocare foarte mari. De asemenea fiabilitatea lor a fost un alt punct forte. Personal detin 2 baterii si ambele functioneaza ca in prima zi.

Noile baterii ADATA se numesc P10000, P5000, P10050C si P10050V.

ADATA P10000 are o capacitate de 10.000mAh, are un design tip mozaic care straluceste si isi schimba culoarea in lumina, are o putere de 2A si are protectie la supraincarcare, scurtcircuitare, supratensiune si material ignifug.

ADATA P10050C are o capacitate de 10.000mAh, se remarca prin design-ul elegant inspirat din texturile gasite pe scoici. Are doua porturi USB de 2.4A, are o lanterna LED si port USB Type C.

ADATA P5000 are o capacitate de 5000mAh, forma compacta, subtire, usoara si are integrat un senzor UV pentru a detecta bancnotele false.

ADATA P10050V ofera o gama larga de culori, capacitate de 10.000mAh, doua porturi USB de 2.4A si protectii ca modelul P10000.

Acestea vor fi disponibile din luna august si septembrie.