Nokia 7 Plus va primi Android Pie in septembrie

Cei de la Nokia par sa se tina de cuvant si sa ramana dedicati programului Android One. Daca in aceasta luna Nokia 7 Plus a primit Android Pie Beta 4, pana la finalul lui septembrie, HMD Global a promis ca va primi o versiune stabila de Android 9.0. Pentru Nokia 7 Plus puteti gasi un review aici. Este foarte probabil ca in octombrie atat Nokia 6.1 cat si Nokia 8 Sirocco sa primeasca cea mai noua versiune a sistemului de operare Android.

