Logitech a lansat mouse-ul G PRO Wireless

Am testat recent echipamentele wireless de la Logitech si am ramas impresionat de calitatea lor. De aceea le recomand cu caldura. Astazi am primit o veste buna din partea companiei care a anuntat un nou mouse de gaming wireless din seria G PRO.

Seria G PRO este una dintre cele mai bune serii produse pana acum de companie. G PRO dispune de aceeasi tehnologie Lightspeed pe care o vedem si pe celelalte echipamente si este conceput in parteneriat cu jucatorii profesionisti de esports.

Dispune de un senzor performant HERO 16K (High Efficiency Rated Optical), de fapt este cel mai performant senzor in momentul de fata. Are un sistem nou algoritm nou de tracking si un obiectiv nou, care ofera intr-un final un tracking precis si fara accelerare, netezire sau filtrare pe intreaga gama DPI.

Fiind wireless este compatibil si cu Powerplay, mousepad-ul care iti incarca mouse-ul prin inductie atunci cand il utiliezi pe suprafata speciala. Evident ca dispune de iluminare RGB.

Costa 699 lei si va fi disponibil din septembrie.