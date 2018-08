Televizor Philips 49PUS8303/12 – este un smart TV cu Ambilight si panou IPS

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Pana acum nu ne-am jucat cu televizoare, insa am acceptat provocarea Philips si am testat un model deosebit. Nu o sa va bat la cap cu denumirea lui caci vedeti si in titlu ce cod stufos are. Nu o sa-l tineti minte oricum ci doar o sa-l cautati dupa acel cod. Insa inainte sa-l cautati v-am pregatit o recenzie sincera despre acest model.

Un televizor este un televizor pana la urma. Rolul unui televizor este sa stea atarnat de perete sau asezat pe mobila din sufragerie si sa-ti delectezi ochii cu minunatiile transmise. Insa televizoarele s-au schimbat mult in ultimii ani si acum ne permit sa facem mai multe activitati nu doar sa schimbam canalele.

Acest model de la Philips este un Smart TV, adica are o conexiune la internet, un sistem de operare (Android in cazul de fata) si poti utiliza diferite aplicatii ca sa te relaxezi. Incepand de la Netflix si pana la jocuri de tip Arcade, poti facem cam orice pe acest televizor.

Nu credeam ca o sa vina ziua in care voi spune despre un televizor ca ruleaza un sistem de operare, ca are 16GB de stocare sau procesor quad core. Insa uite ca o fac acum.

Televizoarele moderne au un hardware foarte puternic iar cele care ruleaza Android iti permit chiar sa descarci jocuri din Play Store si sa te joci direct folosind telecomanda sau un joystick.

Pe televizorul meu care este tot un Philips SmartTV ma joc Hill Climb in fiecare seara folosind telecomanda din dotare. E amuzant si mai trece timpul.

Acest Philips are cateva puncte cheie pe care trebuie sa le mentionez deoarece acestea il fac sa fie diferit. In primul rand este vorba de procesorul P5. Este creierul televizorului si cel care il face sa se miste atat de rapid. Aici nu este vorba de teste sintetice de viteza ci de felul in care este redata imaginea.

Este destul de greu sa va descriu cum se vede acest televizor. Descrierile folosite de producator ca sa te atraga sunt foarte pompoase, insa trebuie sa ma credeti pe cuvant cand va spun ca imaginea este superba.

Insa conteaza foarte mult de unde provine acea imagine. Pe canalele noastre gen ProTV HD sau Digi24HD se vede bine daca stai la distanta. Fiind un ecran mare cu rezolutie 4K nu este indicat sa rulezi continut Full HD sau doar HD. Dar situatia s-a schimbat cand am pus de pe Youtube continut 4K.

HDR-ul este cel care contribuie foarte mult la afisarea unor imagini clare indiferent de continutul pe care il urmaresti. HDR-ul are rolul de a corecta contrastul, luminozitatea, de a retusa zonele slab iluminate si de a regla corect culorile.

Pe langa HDR si procesorul P5, ecranul este cel care conteaza cel mai mult. Discutam despre un panou IPS, acestea fiind recunoscute pentru culorile bogate, unghiurile de vizualizare largi si contrastele puternice. Nu stiu de cine este produs acest panou, dar cu siguranta este unul de top.

Un alt lucru care mi-a placut la acest Philips a fost sunetul. De cand l-am scos din cutie am vazut un subwoofer urias pe spate si deja mi-au crescut asteptarile. Tehnologia folosita in acest caz vine de la Dolby, DTS HD Premium Sound. Nu am gasit egalizator ci doar niste moduri de sunet precum Muzica, Film, Sport etc. Mi-ar fi placut sa setez eu fiecare sunet in parte pentru ca este pacat sa nu te bucuri de un asemenea sistem.

Bassul este foarte puternic pentru un televizor, iar vocile si sunetele medii se aud parca prea bine. Recunosc ca nu am termen de comparatie in materie de televizoare, insa chiar si asa am ramas placut surprins de calitatea audio deosebita. L-am folosit inclusiv la volum maxim si nu parea nici macar o secunda ca-l deranjeaza.

Din cate am inteles au si o alta tehnologie proprietara Philips denumita Triple Ring. Cumva este vorba de miscarea mai accentuata a difuzoarelor. Sunt rezervat in aceasta privinta.

Nu puteam uita de Ambilight, probabil cea mai cool chestie implementata la un televizor. Pacat ca doar la Philips gasesti asa ceva dar pana la urma este inventia lor si este foarte tare. Ambilight a evoluat in decursul anilor. Poti seta diferite moduri de functionare si daca vrei poti chiar sincronizezi lumina televizorului cu cea a becurilor Philips Hue. Sa vezi atunci spectacol in casa.

Telecomanda este si ea interensata. Are microfon ca sa cauti pe Google mai usor si o tastatura completa pe partea opusa. Este neasteptat de confortabila atunci cand vrei sa faci cautari lungi. Se simte foarte bine, premium.

Televizorul costa in jur de 4000 de lei la noi in tara. Il gasesti pe la diverse magazine. La Altex costa 4099 lei. La Flanco tot atat costa.