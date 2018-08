Review Deepcool MF120 – ventilatoare RGB frameless controlate prin Wi-Fi

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

De ceva vreme, pasionații de PC-uri nu se mai întrec doar în benchmark-uri. Modding-ul, custom loop-urile și luminițele RGB au preluat controlul. Fie că vă place sau nu, mai toate perifericele și componentele hardware vin acum cu iluminare RGB, iar ca entuziast îți e aproape imposibil să reziști tentației de a-ți transforma PC-ul într-un pom de Crăciun. Dacă aveți pe mână un buget generos și vă doriți un sistem atrăgător, cu cât mai multe luminițe RGB, veți descoperi că oferta este una extrem de variată. Pe lângă opțiunile uzuale, cu iluminare RGB pe placa video și placa de bază, pe piața sunt prezente și o sumedenie de modele de ventilatoare RGB, în mai toate formele și dimensiunile posibile. În majoritatea cazurilor, acestea se pot dovedi o soluție facilă de schimbarea a aspectului sistemului vostru, mai ales prin prisma faptului că nu impun modificări serioase la nivel de hardware.

În articolul de față am să vă vorbesc despre Deepcool Gamer Storm MF120, un set de trei ventilatoare RGB de 120 mm cu design frameless și opțiuni avansate de control pentru iluminare și turație. Deepcool MF120 oferă un design solid, fără rame laterale (de unde și denumirea de frameless). Spre deosebire de implementările competitorilor, iluminarea nu se realizează la nivelul palelor, ci printr-o bandă RGB montată pe ramă. În ceea ce privește personalizarea, de acest lucru se ocupă hub-ul prezent în pachet, ce poate fi împerecheat cu un dispozitiv Android sau iOS și care oferă un număr impresionant de efecte vizuale și reglaje. Fiind un produs din zona premium, accentul nu este pus doar pe impactul vizual, ci și pe performanțe. Ventilatoarele pot rula la o turație cuprinsă între 500±200 – 2200±10% RPM, emit un zgomot de maxim 37.9 db(A) și asigură un airflow de 56 CFM. Vin cu bearing de tip hydro, așadar, în teorie, ar trebui să aibă o durată de viață destul de lungă.

Marele dezavantaj este prețul – 500 Lei la PCGarage. Totuși, dacă luăm în calcul calitatea și aspectul construcției, opțiunile extinse de personalizare și oferta competitorilor (Corsair, NZXT, Thermaltake etc.), raportul preț/performanță nu e rău deloc.

Specificații Deepcool Gamerstorm MF120:

Dimensiuni ventilator: 120 x 120 x 26 mm

Dimensiuni hub: 100 x 70 x 26 mm

Alimentare: 12V DC

Consum: max. 8.9 wați

Viteză ventilator: 500±200 – 2200±10% RPM

Airflow: până la 56 CFM

Zgomot: 37.9 db(A)

Hydro bearing

Garanție 24 luni

Ambalaj și accesorii

Încă de la primul contact îți dai seama că ai de-a face cu un produs premium. Ventilatoarele vin ambalate într-o cutie solidă și încăpătoare, cu finisaj mat și multe elemente viu colorate. De pe față aflăm principalele caracteristici tehnice, în timp ce pe spate ne sunt enumerate specificațiile complete, conținutul pachetului și diverse elemente de identificare.

Pentru o experiență de unboxing cât mai plăcută, ventilatoarele beneficiază de compartimente proprii, iar cutia se deschide în lateral. La baza ei găsim hub-ul destinat controlulului iluminării și turației ventilatoarelor, precum și cablurile necesare, atent ambalate într-o cutie individuală.

Primim trei cabluri pentru ventilatoare, un cablu PWM, ce trebuie conectat la un header compatibil de pe placa de bază, respectiv un cablu de alimentare SATA.

Desigur, primim și toate elementele de fixare necesare: 12 șuruburi pentru montarea ventilatoarelor pe radiatoare, 12 coliere cauciucate pentru montarea pe carcasă și 4 șuruburi pentru instalarea hub-ului într-un bay de 2.5″. În cutie este prezent și un manual de instrucțiuni destul de sumar, dar foarte bine ilustrat.

Construcție și design

Ventilatoarele adoptă o construcție minimalistă, fără rame laterale, și sunt realizate dintr-o combinație de aluminiu și policarbonat. Toate subrafețele beneficiază de un finisaj mat, iar îmbinările sunt foarte bine realizate, exact cum te-ai aștepta la un produs premium. Nu există elemente care să zdrăngăne sau care să nu stea la locul lor. Având dimensiuni standard de 120 x 120 x 26 mm, ventilatoarele pot fi montate în mai toate locașele de 120 mm. Iluminarea se realizează prin intermediul a două benzi RGB semitransparente atașate secțiunilor metalice, iar alimentarea se face printr-un singur cablu cu conector microUSB.

Conform spec sheet-ului, ventilatoarele suportă o tensiune de alimentare cuprinsă între 7-13.2 V (DC) și pot rula la turații cuprinse 500±200 – 2200±10% RPM. Legat de airflow, un ventilator Deepcool MF120 poate urca până la 56 CFM, ceea ce nu e deloc rău având în vedere că discutăm despre o unitate de 120 mm. Nivelul de zgomot este, însă, un pic cam ridicat – 37.9 dB(A) la turație maximă. Dat fiind faptul că nu dispune de rame laterale, nu are rost să discutăm despre presiunea statică, acest parametru nefiind menționat nici de producător.

La baza fiecărui picioruș de susținere există o garnitură cauciucată pentru reducerea vibrațiilor, iar pe brațul stâng, în partea de jos avem portul microUSB pentru alimentare. În funcție de cum alegi să montezi ventilatoarele, te poți lovi de unele probleme la aranjarea cablurilor. De exemplu, dacă vrei să le montezi pe partea frontală a carcasei și dorești să păstrezi orientarea logo-ului Gamer Storm de pe față, îți va veni destul de greu să duci cablurile din stânga spre dreapta, către back panel-ul carcasei, mai ales că mufa microUSB de pe cabluri nu e tocmai compactă.

Palele sunt realizate din policarbonat și au un design double layer, care, în teorie, îmbunătățește airflow-ul și reduce nivelul de zgomot. Nu știu cât de mult ajută asta în utilizare, cert este că arată foarte bine și conferă ventilatoarelor un look agresiv.

Hub-ul la care se conectează ventilatoarele vine într-un form factor de 2.5″, așadar se montează într-un bay de SSD. Unitatea este realizată în totalitate din policarbonat, vine într-un finisaj negru și măsoară 100 mm lungime, 70 mm lățime și 26 mm grosime. Aici am o nemulțumire. Pe carcasele cu bay-uri pentru SSD-uri în spate e imposibil să-l montezi. Pur și simplu e mult prea gros și nu se mai închide panoul lateral. Deepcool l-a gândit ca pe un dispozitiv ce trebuie să stea la vedere, însă nu a luat în calcul că foarte multe carcase nu dispun de bay-uri de 2.5″ pe cage-ul pentru sursă. Și mai ciudat e că nici măcar toate carcasele din seria Deepcool Gamer Storm nu vin cu astfel de bay-uri.

Îmi place însă că hub-ul dispune la rândul său de iluminare RGB și că se sincronizează cu efectele aplicate pe ventilatoarelor.

De la stânga la dreapta, pe partea din spate avem input-urile PWM și DC, respectiv trei output-uri cu conector proprietar pentru ventilatoare. Hub-ul se alimentează de la un port SATA și de la un header pentru ventilatoare (PWM, 4 pini) de pe placa de bază.

În general, nu am nimic împotriva conectorilor proprietari, mai ales atunci când au ca scop reducerea numărului de cabluri, însă, în cazul nostru, aceștia pot fi problematici dacă cablurile pentru ventilatoare se dovedesc a fi prea scurte. Deepcool nu a inclus prelungitoare în pachet, așadar, singura soluție într-o astfel de situație este relocarea hub-ului cât mai aproape de ventilatoare.

Pe partea din spate a controller-ului găsim adresa MAC și codul QR ce ne duce la link-ul de descărcare a aplicației (Android/iOS). Hub-ul se montează în bay la fel ca orice altă unitate de 2.5″, prin intermediul a patru șuruburi. Alternativ, dispozitivul poate fi atașat de orice suprafața, fără șuruburi, cu ajutorul velcro strap-ului inclus în pachet.

Instalare și utilizare

Procesul de instalare este relativ simplu și implică conectarea tuturor cablurilor și atașarea ventilatoarelor pe carcasă sau pe un radiator, în funcție de preferințe. Înainte de toate, trebuie să vă asigurați că router-ul vostru operează pe frecvența de 2.4 Ghz. Din ce am văzut, hub-ul nu se poate conecta la access point-uri pe 5 Ghz, chiar dacă acestea sunt vizibile în aplicația MF Control. Am încercat să-i dau de cap, prin schimbarea canalelor aferente AP-ului de 5 Ghz al router-ului, însă, într-un final, m-am dat bătut și am alocat alt SSID access point-ului de 2.4 Ghz.

Spre deosebire de ventilatoarele tradiționale, cu rame laterale, ce se atașează de carcasă printr-un set de șuruburi, MF120 vine cu o serie de coliere cauciucate. Contrar aparențelor, aceste coliere mențin un contact ferm cu carcasa și nu lasă loc de vibrații. Pentru radiatoare, în pachet găsiți trei seturi de șuruburi proprietare. Nu vă garantez că se potrivesc pe toate radiatoarele, însă pe Deepcool Gamer Storm Captain 240 EX RGB și Fractal Design Celsius S24 s-au înfiletat perfect. Referitor la hub, eu am ales să-l montez pe PSU cage-ul de pe Deepcool New Ark 90. Se îmbină perfect cu design-ul carcasei și permite o aranjare discretă a cablurilor.

După ce ați fixat ventilatoarele și hub-ul și ați conectat toate cablurile, nu vă rămâne decât să descărcați aplicația MF Control, disponibilă pentru Android și iOS. Procesul de împerechere durează în jur de câteva secunde, iar după sunteți întâmpinați de o interfață simplă, dar funcțională, ce vă permite ajustarea atât a efectelor de iluminare de pe ventilatoare și hub, cât și a turației ventilatoarelor.

Începem cu iluminarea. Avem de ales dintr-o plajă de 16.7 milioane de culori și putem seta până la cinci profile de culoare, pentru ajustări ulterioare mai rapide. În versiunea curentă de software, efectele de iluminare sunt în număr de opt (static, breathing, flash, meteor, 7-color mode, neon mode, multicolor meteor și multicolor flowing), însă e foarte posibil ca acestea să fie extinse în viitorul apropiat printr-un upgrade de firmware.

Desigur, avem și posibilitatea de a regla intensitatea luminoasă a LED-urilor, precum și viteza efectelor. O parte din efecte, cum ar fi meteor sau multicolor flowing, au o oarecare continuitate între ventilatoare și, din păcate, nu avem opțiunea de a reajusta orientarea și ordinea ventilatoarelor. Prin urmare, dacă efectele nu se „plimbă” de pe un ventilator pe altul nu avem de ales decât să inversăm conectorii introduși în hub până când nimerim ordinea corectă. În ceea ce privește LED-urile, acestea oferă culori vii și sunt foarte luminoase, fiind așadar vizibile chiar și prin carcasele cu sticlă securizată fumurie.

Legat de controlul turației, și aici avem la dispoziție o sumedenie de reglaje.

În mod implicit, sunt disponibile trei profile dinamice: powerful, regular și silent, fiecare cu un fan curve specific, care reacționează în funcție de temperatura procesorului. Opțiunea fixed speed permite setarea unei turații fixe, iar cele marcate cu eticheta DIY facilitează crearea unor profile de turație variabile. Din ce am observat, modul regular operează în mod 1:1 cu semnalul PWM de ajustare a turației oferit de placa de bază, așadar, dacă sunteți nemulțumiți de gestionare oferită de hub, puteți foarte simplu să vă creați un fan curve în BIOS. Ventilatoarele sunt relativ silențioase la turații de până la 1000 RPM, însă peste acest prag nivelul de zgomot crește exponențial și poate deveni foarte deranjant la turații de peste 1500 RPM. Cu toate acestea, ventilatoarele își fac treaba foarte bine și la turații medii. De exemplu, eu am montat două dintre ele pe radiatorul unui cooler Fractal Design Celsius S24 și am avut parte de o scădere a temperaturilor cu 2 ℃.

În ciuda faptului că sunt foarte mulțumit de opțiunile oferite de aplicație, nu îmi place că nu există posibilitatea personalizării ventilatoarelor direct de pe PC, prin header-ul RGB al plăcii de bază, sau printr-un software dedicat, așa cum este în cazul controllerelor oferite de NZXT sau Corsair. În plus, aplicația de Android mai dă și rateuri, nu de puține ori înghețând după aplicarea unui reglaj. Inițial m-am gândit că e ceva legat de telefonul utilizat, un HTC U12+, însă testele ulterioare au arătat că același lucru se întâmplă și pe Google Pixel 2 XL și Samsung Galaxy S9.

Concluzie

În ciuda micilor neajunsuri, Deepcool Gamer Storm MF120 reprezintă un pachet extrem de atractiv pentru entuziaștii preocupați de luminițe RGB. Ventilatoarele nu doar că aduc un design impunător, ci oferă și performanțe pe măsură prețului de achiziție, putând asigură o disipare termică adecvată chiar și pentru radiatoarele sistemelor de răcire all-in-one. În plus, mulțumită controller-ului inclus în pachet, scăpați de grija cablurilor și a headerelor PWM de pe placa de baza. Principalul dezavantaj este dat de lipsa unui software de personalizare pentru PC, mai ales că aplicația de Android are unele probleme de stabilitate.

Ventilatoarele pot fi achiziționate de la PCGarage la prețul de 500 Lei.

Pro:

Design unic

Opțiuni avansate de personalizare

Airflow ridicat

Contra: