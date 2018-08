Nvidia a lansat placile video GeForce RTX 2080 TI, RTX 2080, RTX 2070

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nvidia a lansat in aceasta seara noua generatie de placi video intitutala RTX 20. Acesta noua generatie aduce nu doar performante mai buna si o noua tehnologie, dar si o schimbare in denumirea lor. Daca pana acum eram obisnuiti cu denumirea GTX, incepand de anul acesta trebuie sa acceptam noul termen RTX.

Noile placi video sunt doar 3 momentan si vor fi completata in viitor si de alte modele inferioare si automat mai accesibile. Practic ele inlocuiesc modelele actuale, iar de data aceasta Nvidia a venit si cu cel mai puternic model, RXT 2080Ti, fara nici o ezitare. De obicei acest model era lansat mult mai tarziu.

Noile placi video impart noua arhitectura Turing si memoria GDDR6 in premiera. Arhitectura Turing este importanta la fel si ceea ce Nvidia a denumit Real Time Tracing, de unde si denumirea RTX. Despre aceasta o sa vorbim intr-un articol dedicat pentru ca este bine sa o prezentam separat in zilele urmatoare.

Modelul de top RTX 2080Ti are o frecventa de baza de 1545 MHz si poate ajunge prin OC la 1635MHz cum putem vedea pe modelul FE. Are 11GB memorie GDDR6 si o viteza a memoriei de 11Gbps.

RTX 2080 are 8GB memorie GDDR6 la aceeasi viteza, dar are un procesor tactat la 1710MHz si ulterior la 1800MHz prin OC tot pe modelul FE. Iar in cele din urma RTX 2070 ofera 8GB GDDR6, tot 14Gbps, dar are o viteza de 1620MHz respectiv 1710MHz.

Ray Tracing, pentru ca nu ma pot abtine sa nu va spun cateva cuvinte despre ea, este o tehnologia care in teorie ar sa imbunatateasca efectele de lumina, umbrele, reflexiile si momentele cinematice. Jocuri ca Battlefield sau Tomb Raider vor dispune in viitor de aceasta tehnologie.

Noile placi video se mai mandresc si cu tehnologie AI, adica vor fi capabile de calcule complexe in timp real incat sa ofere o experienta unica in VR.

Si acum preturile:

RTX 2080Ti – 1199 de dolari

RTX 2080 – 799 de dolari

RTX 2070 – 599 de dolari

Primele doua sunt la precomanda, iar 2070 mai intarzie un pic. Link AICI.