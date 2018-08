Sunt hotarat sa trec pe periferice Logitech complet wireless

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Mi-am propus in urma cu cativa ani sa renunt la tot ce inseamna periferice cablate. Pur si simplu m-am saturat sa ma incurc in fire, sa ma bag pe sub birou cand trebuie sa schimb sau sa scot perifericele si lista poate continua. Pe scurt mi-am propus sa renunt la cabluri. Insa nu am gasit nici un mouse si nici o tastatura care sa functioneze bine fara cablu atunci cand voiam sa le folosesc la gaming. Cred ca acum am gasit solutia potrivita. Logitech mi-a trimis un kit wireless si va spun inca din primele randuri ca m-a convins sa renunt la cabluri.

Kitul trimis de Logitech a fost compus din 3 periferice esentiale: un mouse G903, o tastatura G613 si un mousepad Powerplay care are un rol esential pentru mouse. Le voi prezenta pe fiecare in parte pe scurt ca sa intelegi despre ce este vorba.

Mouse-ul dupa cum am mentionat si mai sus este G903, acesta fiind urmasul direct al lui G900. Nu sunt tocmai „prieten” cu perifericele Logitech. Nu am avut ocazia sa testez multe modele si sa-mi fac o idee despre fiecare produs in parte. G903 este al doilea mouse Logitech pe care il testez. Pe restul doar le-am vazut cu diferite ocazii.

G903 cantareste 110 grame, are un senzor optic PMW3366 si un DPI maxim de 12000. Are 11 butoane programabile, 1000Hz Polling rate, un cablu de 1.8 metri si iluminare RGB. Ca e la moda. Pe hartie nu arata rau deloc, insa in realitate lucrurile sunt si mai bune.

Vorbim despre un mouse ambidextru cu un design agresiv. Nu este lat, de fapt este destul de ingust pentru palma mea. Este potrivit celor care prefera o prindere de tip Claw Grip, are o aderenta foarte buna pe termen lung datorita materialelor folosite de buna calitate, insa lipseste cauciucul de pe lateral. Ar fi fost bine daca ar fi avut un material mai aderent pe partile laterale.

Este wireless asa cum am mentionat si mai sus, iar Logitech a denumit aceasta tehnologie Lightspeed. Poti modifica greutatea foarte usor si are 6 picioruse din teflon pentru extra aderenta. Problema este ca in caz de service suruburile sunt chiar sub aceste talpici din teflon.

Partea interesanta acum vine pentru ca are legatura cu mousepad-ul. Acest mousepad Powerplay este pur si simplu senzational. Desi ocupa un port USB, deci are cablu, acesta are rolul de a incarca mouse-ul in timp ce te joci!

Rolul mousepad-ului este simplu. Iti incarca soarecul in timp ce te joci dar si atunci cand pleci de la birou. Il face sa alunece si mai bine si are o dimensiune destul de mare. Trebuie sa-i faci putin loc pe birou daca vrei sa te bucuri de el.

Cat despre mouse trebuie sa mai stiti ca are o rotita de scroll unica asa cum ne-a obisnuit Logi. Poate functiona normal ca orice alta rotita de scroll, dar o poti transforma incat sa se invarta la nesfarsit. Free scroll se mai numeste si este util atunci cand lucrezi cu fisiere lungi de tip excel.

Softul este cel pe care il stiti deja. O sa va las cateva capturi de ecran pentru ca nu am ce sa va zic despre el. Nu face nimic altceva in plus fata de alt soft pentru un mouse. Mi-a placut foarte mult felul in care arata autonomia. Daca nu folosesti Powerplay o sa te intereseze. Ca idee m-a tinut 2 saptamani de utilizare zilnica.

Si cel mai important lucru cu care vreau sa inchei prezentarea acestui mouse este experienta deosebita in jocuri. Nu mi s-a intamplat niciodata sa se blocheze sau sa aiba un timp mare de raspuns. S-a comportat exact ca un mouse pe fir. Nu am simtit nimic schimbat. Personal nu am intalnit mouse wireless care sa nu se blocheze macar o fractiune de secunda si care sa-mi distruga experienta in gaming.

Tastatura Logitech G613 este una dintre tastaturile mele favorite. Tot wireless este si functioneaza cu baterii normale de tip AA. Este una din putinele tastaturi mecanice wireless si cu siguranta o sa devina un hit. Logitech are tastaturi wireless, dar sunt pentru office. G613 este prima tastatura mecanica wireless a companiei, sper sa nu gresesc cand spun asta.

G613 foloseste switch-uri Romer G adica nu fac galagie mare. Layot-ul este placut, tastele sunt inaltate si este foarte confortabila. Totusi are un minus, dar este mai mult un compromis pentru a creste autonomie. Iluminarea lipseste dar doar pentru a creste autonomia. Care apropo este destul de mare, folosita zilnic bateriile s-au descarcat dupa 3 saptamani.

Daca nu o folosesti cateva minute intra in stand-by si mai castiga cateva minute la autonomie. Din fericire iese foarte repede din acest mod si nu simti nici o intarziere. La fel si cand o utilizezi normal in gaming. Tastatura se comporta exact ca una cablata si nu simti nici o intarziere, nu se blocheaza si mai presus de toate este mecanica.

Cat despre soft o sa va atasez capturi de ecran ca sa aruncati o privire. Este la fel ca la mouse.

Dupa ce am folosit acest kit mai bine de o luna am ajuns la concluzia ca se poate sa ai periferice wireless pentru gaming fara nici un fel de problema. Absolut toate au functionat corect, nu s-au blocat si nu au cauzat nici un fel de problema in timpul sesiunii de gaming. Daca vrei sa renunti de tot la fire si sa te bucuri de periferice wireless inclusiv pentru gaming, consider ca am gasit solutia perfecta.

Mouse-ul costa la PC Garage 599 lei

Tastatura costa la PC Garage 579 lei.

Mousepad-ul Powerplay costa in jur de 579 lei dar nu mai este pe stoc nicaieri.