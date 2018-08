Gamepad wireless sau cu fir? Trust GXT 545 sau GXT 560?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Va spuneam ca sunt hotarat sa renunt la perifericele cablate. Sper ca in viitorul apropiat sa-mi permit sa fac acest lucru. Pana sa fac aceasta trecere am decis sa compar si doua gamepad-uri de la Trust, tot pentru a vedea daca tehnologia wireless este mai buna. Am testat doua modele, GXT 545 si GXT 560.

Ambele modele sunt disponibile la PC Garage la preturi foarte bune: GXT 545 costa 79 lei, iar GXT 560 costa 88 lei.

Trust GXT 545 este modelul wireless si are un pret neasteptat de bun. Este chiar mai ieftin decat cel cu cablu desi la prima vedere nu este nici o diferenta intre ele.

Acesta este compatibil cu PC si PS3, probabil de aici si pretul scazut. Din pacate consolele PS3 nu mai sunt la moda, insa cine cumpara acest gamepad probabil o va face ca sa-l foloseasca la PC.

Daca vrei sa-l folosesti totusi la un PS3 trebuie sa cunosti faptul ca ai butoane cu senzor de presiune, indicator si buton Home. Pentru PC nu are nimic special. Este doar un gamepad negru ce functioneaza pana la o distanta maxima de 10m.

Ce mi-a placut mie cel mai mult la acest model este forma lui si amplasarea butoanelor. Prinderea este confortabila, seamana mult cu cel de Xbox, insa butoanele sunt amplasate ca la PS3, ceea ce pentru mine este combinatia perfecta.

Butoanele sunt placute la atingere, au un feedback neasteptat de bun si materialele sunt de buna calitate. Nu va pot spune si cat de rezistent este ca inca nu am apucat sa-l arunc de pereti. Glumesc, nu arunc de pereti cu produsele primite la test. Asta o sa aflati voi singuri.

Indicatorul pentru baterie este format din 4 LED-uri de culoare rosie. De asemenea tot gamepad-ul are pe alocuri zone de culoare rosie care sa-i confere un aspect mai agresiv.

Autonomia este buna, nu ma pot pronunta despre ea deoarece il folosesc de o saptamana si inca nu s-a terminat bateria. Fiind wireless ma asteptam la cateva intreruperi in timpul sesiunii de gaming. Din fericire functioneaza perfect si nu am ce sa-i reprosez. Consider ca are un pret mult prea mic pentru cat de bine arata si se comporta in jocuri.

Trust GXT 560 este similar cu modelul prezentat mai sus. Diferenta o face conexiunea cablata si materialele folosite, dar si aspectul general. Butoanele sunt amplasate diferit exact asa cum sunt la gamepad-ul de la Microsoft. Forma este similara, deci este confortabil. Pana si butoanele din dreapta au aceleasi litere.

Materialele folosite mi se par o idee mai slabe decat la modelul wireless de mai sus, insa acesta are un fel de cauciuc pe partile laterale care ofera o aderenta mai buna pe termen lung.

Si acesta este compatibil cu PC si PS3, iar lungimea cablului este de 2m. In gaming am observat ca uneori trebuie sa fii mai dur cu tastele, sa apesi mai tare sau le fortezi. Nu mereu, depinde cum apuci sa apesi pe buton. La inceput o sa fie usor enervant, dar te obisnuiesti cu ideea.

Acesta costa 88 lei la PC Garage.

Zilele urmatore vom anunta un concurs in care veti putea castiga un gamepad Trust. Aveti putina rabdare.