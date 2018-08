Configuratia Lunii – sistem de buget sub 1500 lei cu posibilitate de upgrade

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Continuam seria Configuratia Lunii, care nu este lunara, cu un sistem gandit exclusiv pentru cei care cauta un sistem foarte ieftin fara pretentii. Ideea acestui sistem este sa ti-l poti permite usor, iar in timp sa-l poti imbunatati dupa bunul plac. Sistemul costa sub 1500 lei, este de generatie noua si poate fi utilizat cu putin efort si pentru gaming.

Am realizat acest sistem avand in minte un buget foarte mic. M-am pus in locul unei persoane cu buget limitat care are nevoie de un PC pentru activitati normale. Am luat in calcul si posibilitatea de upgrade fara costuri suplimentare. Sistemul alcatuit de noi poate fi achizitionat de la PC Garage si poate fi util chiar si unui elev.

Sistemul contine:

PS: Se pare ca procesorul a disparut de pe stocul PC Garage. Dar este disponibil la eMAG la pretul de 494 lei.

Link Wishlist—-> AICI<—-

Sistemul este alcatuit la baza din componente simple. Probabil va intrebati unde este placa video. Din fericire nu este nevoie de una dedicata pentru ca placa de baza si placa video ofera o solutie video integrata.

Pentru stocare am ales un SSD ieftin de 120GB suficient pentru sistemul de operare si aplicatiile esentiale.

Memoria RAM de 8GB este suficienta pentru un astfel de sistem. Am ales o singura placuta de 8GB pentru a pastra un slot liber pentru un viitor upgrade.

Sursa este puternica, cei 500W vor putea mentine sistemul in viata chiar si cand se va adauga o placa video dedicata.

Daca sistemul te multumeste in aceasta configuratie inseamna ca nu ai pretentii foarte mari. Insa uite cum poti sa-l imbunatatesti daca vrei mai multa putere de procesare grafica, mai mult spatiu sau chiar un procesor mai puternic.

Optionale:

Daca vrei un procesor mai puternic atunci ai de unde alege. Socketul AM4 al placii de baza iti permite sa pui orice procesor din seria Ryzen. Gasesti toate procesoarele disponibile chiar AICI.

Nu am uitat nici de stocare. Daca vrei sa pui un HDD pentru a salva suplimentar alte fisiere poti alege orice model SATA 3. Link AICI cu toate HDD-urile disponibile.

Vrei sa-l folosesti pentru gaming? Atunci ai nevoie de o placa video dedicata. Pentru acest sistem recomand doar cateva placi video. Le-am selectat pe cele mai bune AICI. O placa video mai puternica decat cele selectate de mine va produce fara doar si poate o limitare a sistemului.

Vrei alta carcasa mai aratoasa? Ai de unde alege. Link AICI.

Vom incerca sa va oferim mai des astfel de configuratii. Urmeaza sa alcatuim un sistem accesibil pentru gaming si alte activitati normale care sa se mentina intr-un buget echilibrat si de bun simt. Intre timp asteptam parerile voastre in legatura cu aceasta configuratie. Daca considerati ca se poate realiza un sistem mai ieftin de atat cu performante similare asteptam propunerile in sectiunea de comentarii.