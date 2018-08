Xiaomi deschide un magazin oficial in Ungaria

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Mai tineti minte ca se zvonea ca Xiaomi ar putea deschide un magazin oficial la Sibiu? A fost teapa asa cum speculam si noi, acel magazin neavand nici o legatura directa cu compania din China. Insa vecinii nostri unguri au mai mult noroc. Xiaomi chiar deschide un magazin oficial la ei in tara.

Pe 25 august se va deschide primul magazin oficial Xiaomi din Ungaria, dupa ce in trecut compania a mai deschid astfel de magazine in Italia, Spania, Germania si Franta. Lista continua acum Ungaria. Magazinul va fi amplasat in Budapesta, va avea 100mp si se va afla in centrul comercial Lurdy-haz.

Din respectivul magazin poti sa-ti comanzi sau sa iti rezervi un produs si nu se vor limita doar la telefoane ci si la alte echipamente precum televizoare, laptopuri, casti, aparate de aer conditionat, scutere electrice si multe altele.

Sursa: mobilissimo.ro