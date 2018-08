Windows 10 este gratuit in caz ca ati uitat

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Inca de la lansarea oficiala Windows 10 a fost gratuit si liber la descarcat pentru toata lumea. In caz ca ati uitat sau nu stiti. Am observat ca foarte multi descarca Windows 10 de pe torrent sau alte surse neoficiale. Tin sa va reamintesc si in acelasi timp sa va explic cum puteti descarca Windows 10 GRATUIT de pe site-ul Microsoft.

Windows 10 este cel mai bun sistem de operare de la Microsoft. Fara discutii, acesta aduce numeroase avantaje fata de celelalte sisteme de operare, este mai rapid chiar si pe hardware vechi si este gratuit. Il poti folosi fara licenta daca vrei.

Ca sa-l descarci trebuie sa faci cativa pasi foarte simpli si sa ai la indemana un stick de memorie, de preferat USB 3.0, cu o capacitate de 16GB.

Pasul 1: intra pe site-ul Microsoft. Link AICI. Sau cauta direct pe Google „Windows 10 download” si acceseaza link-ul care te duce pe site-ul Microsoft.

Pasul 2: poti alege sa actualizezi PC-ul sau sa descarci instrumentul. Iti recomand a doua varianta pentru a putea descarca utilitarul.

Pasul 3: dupa ce descarci instrumentul trebuie sa bagi stick-ul in PC. Dupa care sa rulezi acel utilitar. Tot ce iti ramane de facut este sa selectezi partitia cu stick-ul si sa lasi programul sa ruleze astfel incat sa-ti mute Windows 10 pe stick si sa-l faca bootabil.

Pasul 4: nu exista pasul 4. Asta a fost tot. Acum poti restarta calculatorul si sa instalezi Windows 10.

Daca vrei totusi licenta pentru el avem cateva articole care te-ar putea ajuta. Le gasesti AICI.