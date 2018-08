Nu mai poti inregistra apeluri in Android 9 Pie

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

De multe ori am fost intrebat de diverse persoane cum pot sa inregistreze convorbirile. Solutia a fost una simpla pentru ca le instalam o aplicatie din Play Store care inregistra fiecare apel. Insa cu noua versiune de Android acest lucru nu va mai fi posibil. Pentru ca legislatie.

Se pare ca este ilegal sa inregistrezi o convorbire, iar Google vrea sa respecte legislatia in vigoare, mai ales cea din Uniunea Europeana. Chiar daca in mod normal Android nu are o functie care sa permite inregistrarea apelurilor, faptul ca tu poti sa te folosesti de o aplicatie din Play Store ca sa faci lucrul acesta nu este pe placul companiei.

Google a decis sa elimine complet aceasta posibilitate si nici o aplicatie nu mai poate face acest lucru. Singura solutie ca sa folosesti o aplicatie care sa inregistreze convorbirile este sa faci root la telefon, adica sa pierzi garantia.