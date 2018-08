Noile placi video Nvidia se vor lansa pe 20 august si ar putea renunta la denumirea GTX

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Mai sunt cateva zile pana cand Nvidia va prezenta noile placi video. Pe 20 august vom vedea noua generatie de placi video semnate Nvidia si suntem tinuti in suspans dintr-un singur motiv. S-ar putea ca noile placi sa renunte la denumirea GTX, iar in al doilea rand nu stim daca vor sari la seria 2000 sau vor pastra cursul firesc 11xx.

Multe voci spun ca noile placi video vor renunta la clasica denumire GTX in favoarea RTX. R-ul insemand ca noile placi video vor fi capabile sa afiseze efecte speciale prin tehnologia Ray Tracing. Asta ar fi o schimbare majora.

De asemenea s-ar putea ca sa vedem seria 2000 in loc de 11xx. Adica RTX 2080 in loc de RTX 1180. Cine stie ce va fi, ramane sa aflam si noi pe 20 august. Nu stim mai nimic despre noile placi. Alte surse spun ca vom vedea in premiera memoriile GDDR6. De asemenea preturile ar trebui sa fie mai blande iar performanta sa fie net superioara generatiei anterioare, nu doar un salt nesemnificativ.